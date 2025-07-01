Два гражданина Узбекистана обвиняются в контрабанде нелегальных мигрантов в США с целью финансовой выгоды

Федеральный прокурор США Дэвид Меткалф объявил об аресте и предъявлении обвинений Бехзоду Рахматову (30 лет, Мейнвилл, Огайо) и Мунису Ходжиеву (31 год, Филадельфия, Пенсильвания), гражданам Узбекистана, по делу о незаконной переправке мигрантов в Соединённые Штаты в обмен на денежное вознаграждение. Оба обвиняемых прибыли в США в один и тот же день, не имея на то законных оснований.

Согласно обвинительному акту, фигуранты дела способствовали незаконному въезду в страну соучастника №1, после чего начали получать от него рекомендации на других иностранцев, желающих попасть в США незаконным путём.

Следствие утверждает, что в период с декабря 2022 года по май 2025 года Рахматов и Ходжиев, действуя на территории Восточного округа Пенсильвании и за его пределами, взаимодействовали с другими лицами для получения виз и паспортов, с целью организовать маршрут мигрантов через разные страны к границе США и Мексики. За свои услуги они получали денежные переводы от самих нелегальных мигрантов или от их представителей.

В случае признания вины каждый из обвиняемых может получить до 10 лет лишения свободы по каждому из пунктов обвинения.

Расследованием дела занимается ФБР, обвинение в суде представляют помощники федерального прокурора Даниэль Бейтман и Эверетт Уитерелл.

Обвинения, изложенные в обвинительном заключении, являются лишь утверждениями. Все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.