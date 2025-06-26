Дональд Трамп резко высказался в соцсети X в ответ на недавние заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева, в которых звучали намёки на возможность поставок ядерного оружия Ирану.

«Я правильно услышал, что бывший президент Медведев из России небрежно бросается “Я-словом” (ядерное!) и говорит, что он и другие страны готовы поставить ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал, или мне показалось? Если это правда и будет подтверждено — сообщите мне немедленно. “Ядерное” не должно звучать так легкомысленно. Наверное, именно поэтому Путин — “босс”», — написал Трамп.

Он также напомнил о военной мощи США, подчеркнув эффективность американских ядерных подводных лодок. «Если кому-то понравилось наше “железо” на выходных, скажу так: лучшее и самое передовое оружие у нас — это ядерные субмарины. Они на 20 лет опережают всех и только что выпустили 30 “Томагавков” — все попали точно в цель. Огромная благодарность нашим пилотам и, конечно, капитану и экипажу подлодки!»

В ответ Дмитрий Медведев выступил с комментарием, осудив удары США по Ирану как “неэффективные и не достигшие своих целей”, но одновременно опроверг утверждение о возможных поставках ядерного оружия со стороны России.

«Россия не собирается передавать ядерное оружие Ирану, в отличие от Израиля, поскольку мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Я знаю, к чему это может привести — я руководил ядерными силами как президент», — отметил Медведев. Вместе с тем он добавил, что другие страны могут пойти на подобный шаг: «Именно об этом и шла речь».

Бывший российский лидер также подчеркнул, что не следует начинать спор о том, у кого больше ядерного оружия. «Тем более что Договор СНВ, который я однажды подписал с американским президентом, всё ещё действует. Вопрос в том — что будет дальше?»

Заявления Трампа и Медведева прозвучали на фоне сохраняющейся напряжённости после недавней масштабной военной операции США в Иране и последовавшей реакции Тегерана и его союзников.