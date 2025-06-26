В Остине, штат Техас, стартовал один из самых амбициозных проектов компании Tesla — испытания автономных такси, управляемых системой Full Self-Driving. Проект, получивший условное название “robotaxi”, запущен в тестовом режиме: несколько автомобилей Model Y курсируют по улицам города без участия человека за рулём. Хотя на переднем сиденье пока остаются операторы, а за движением следят дистанционные специалисты, это стало первым реальным шагом компании Илона Маска к созданию полноценной сети беспилотных перевозок.

Как сообщает The Verge, Техас стал идеальной площадкой для таких экспериментов из-за минимального регулирования: с 2017 года законы штата ограничивают возможности местных властей в вопросах контроля автономных машин. Однако это также вызывает обеспокоенность, поскольку городская администрация фактически лишена инструментов, позволяющих реагировать на возможные нарушения или аварии.

На практике первые заезды не обошлись без сложностей. Как сообщили Reuters, CBS и Business Insider, роботакси Tesla допустили ряд серьёзных ошибок: машины выезжали на встречную полосу, резко тормозили без причины, путались в дорожной разметке и останавливались прямо на перекрёстках. Несмотря на то что пассажиры в большинстве случаев сохраняли спокойствие, Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) уже начало расследование и запросило у компании информацию о тестах.

Не остались в стороне и политики. Семь демократов из законодательного собрания Техаса направили Илону Маску открытое письмо с просьбой отложить запуск до вступления в силу новых требований к безопасности автономного транспорта. Эти нормы вступают в силу 1 сентября и обяжут компании регистрировать автомобили и предоставлять информацию об их надёжности. Пока же Tesla смогла обойти регулирование, начав тесты заранее.

Сам Маск, впрочем, остаётся верен своему стилю — он заявил в X (бывший Twitter), что поездки уже доступны, а стоимость составляет $4,20 за маршрут. Это, по его словам, дешевле большинства обычных сервисов. Предприниматель также отметил, что в будущем владельцы автомобилей Tesla смогут сдавать свои машины в аренду системе — по аналогии с Airbnb — и зарабатывать, пока автомобиль «работает» самостоятельно. Он утверждает, что Tesla справится без участия таких игроков, как Uber.

Тем не менее аналитики настроены сдержанно. По мнению издания Barron’s, несмотря на эффектный запуск, проект пока далёк от полноценной коммерческой модели. Система далека от безупречности, а общество не готово полностью довериться алгоритмам. Кроме того, конкуренция в Остине усиливается — в городе уже активно работают другие игроки рынка автономных перевозок, включая Waymo и Zoox.

Пока одни видят в этом очередную технологическую революцию, другие предупреждают о потенциальной угрозе — как для безопасности, так и для прав человека.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship