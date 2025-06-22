Заявление президента США Дональда Трампа по военной операции против Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил с серией заявлений после завершения масштабной военной операции против Ирана. По его словам, удары были нанесены по трём ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Основной удар пришёлся на Фордо, куда был сброшен полный боекомплект. Все американские самолёты покинули воздушное пространство Ирана и возвращаются на базы.

«Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолёты покинули воздушное пространство Ирана. Основной удар был нанесён по объекту Фордо, куда был сброшен полный боекомплект. Все наши боевые машины возвращаются домой в целости и сохранности. Поздравляю наших великих американских воинов. В мире нет другой армии, способной на такое. Сейчас — время для мира. Спасибо за внимание», — заявил Трамп.

Президент назвал операцию крайне успешной и отметил, что ни одна другая армия в мире не способна провести такую атаку. Он также подчеркнул, что сейчас настало время для мира и выразил признательность американским военным.

Трамп заявил, что любая ответная атака со стороны Ирана против США встретит ответ с силой, значительно превышающей уже нанесённые удары.

«Любая атака со стороны Ирана против Соединённых Штатов Америки встретит ответ с силой, значительно превышающей то, что вы увидели сегодня. Спасибо! Дональд Дж. Трамп, Президент США».

Также президент анонсировал вечернее обращение к нации, которое состоится в 22:00 по времени Восточного побережья. Он отметил, что это исторический момент для США, Израиля и всего мира, и призвал Иран к немедленному прекращению войны.

Ситуация в регионе остаётся напряжённой, мировое сообщество ожидает возможной реакции Тегерана.