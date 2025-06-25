Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Гааге. В ходе переговоров лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, украинскую безопасность и военно-техническое сотрудничество. Об этом передает МИД Украины.

«Я поздравил президента Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке. Важно, что действия США ослабили не только ядерную программу противника, но и их возможности по производству дронов. Мы продолжим внимательно следить за развитием ситуации», — отметил Зеленский.

По его словам, в центре внимания встречи была защита украинского населения, в первую очередь — приобретение американских систем ПВО для защиты городов, граждан, церквей и критической инфраструктуры.

«Украина готова закупать эту технику и поддерживать американских производителей вооружений. Европа может помочь. Также обсуждался потенциал совместного производства беспилотников — мы можем усилить друг друга», — подчеркнул президент.

Он также проинформировал Дональда Трампа о ходе технических консультаций в Стамбуле, обменах пленными и телами погибших. По словам Зеленского, Россия передала тела своих военнослужащих, и сейчас в Киеве проводятся судебно-медицинские экспертизы для установления их личности.

Отдельно обсуждалась ситуация на фронте. «Путин точно не побеждает. Я представил президенту реальные факты о положении дел на земле», — заявил Зеленский.

Он поблагодарил Дональда Трампа за встречу и поддержку, добавив, что особенно ценит тёплые слова в адрес украинского народа. «Мы будем продолжать работать», — заключил президент Украины.