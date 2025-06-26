Министр образования США Линда Макмэхон обвинила власти Калифорнии в нарушении прав девушек в школьном спорте. 23 июня в эфире Fox News она заявила, что Министерство образования провело расследование и выявило серьёзные нарушения закона Title IX, гарантирующего равные права в образовании, включая участие в спортивных соревнованиях.

По данным ведомства, департамент образования Калифорнии и школьная спортивная федерация допустили участие биологических мужчин в женских спортивных дисциплинах. По мнению министра, это несправедливо и представляет угрозу для девушек, особенно в контактных и силовых видах спорта. Макмэхон отметила, что женщины тренируются не меньше мужчин, но лишаются шанса на победу, стипендии и карьеру, когда вынуждены соревноваться с теми, кто изначально обладает физическим преимуществом.

Власти штата получили десять дней на устранение выявленных нарушений. Им предписано принести официальные извинения пострадавшим спортсменкам, вернуть им утраченные титулы и награды, а также внедрить меры, исключающие повторение подобных ситуаций. В случае невыполнения этих требований в установленный срок, дело будет передано в Министерство юстиции США. Кроме того, Калифорния рискует потерять федеральное финансирование в сфере школьного образования.

Линда Макмэхон также подвергла критике губернатора штата Гэвина Ньюсома за отсутствие конкретных действий. По её словам, несмотря на публичные заявления о справедливости, власти Калифорнии не предприняли реальных шагов для защиты прав девушек. Министр подчеркнула, что пустые слова ничего не стоят, и призвала перейти к практическим мерам.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship