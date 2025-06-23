22 июня 2025 года стал историческим днём в геополитике: Соединённые Штаты нанесли массированный удар по ключевым ядерным объектам Исламской Республики Иран. Беспрецедентная операция «Полуночный молот», санкционированная президентом Дональдом Трампом, стала мощной демонстрацией американского превосходства и готовности прибегнуть к силе для защиты своих интересов и союзников. Это событие уже вызвало волну последствий — от радиационной тревоги в Иране до потока беженцев в сопредельные государства, включая Азербайджан, и тревожной реакции международных лидеров, включая Владимира Путина.

Как подчеркнул министр обороны США на последнем брифинге в Пентагоне, цель операции была строго стратегической: уничтожение инфраструктуры, поддерживающей ядерную программу Тегерана. Бомбардировщики-невидимки B-2, действовавшие с континентальной территории США, нанесли удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Были применены в том числе бункеробойные боеприпасы нового поколения — Massive Ordnance Penetrators, впервые использованные в боевых условиях.

Подразделения морской и воздушной поддержки обеспечили безопасное проникновение ударной группы, а подлодки выпустили десятки «Томагавков» по наземным целям. По данным Минобороны, операция была проведена с хирургической точностью и без намерения нанести ущерб гражданскому населению или регулярным частям иранской армии.

Однако уже через несколько часов после удара начали поступать тревожные сообщения. В районе Исфахана зафиксированы всплески радиационного фона. Иранские службы экстренного реагирования начали эвакуацию населения, а независимые наблюдатели сообщили о возможной утечке радиоактивных материалов.

Это привело к массовому исходу мирных жителей из западных и северных регионов Ирана — тысячи людей устремились к границе с Азербайджаном. Правительство в Баку официально подтвердило прибытие первых потоков иранских беженцев. Временные лагеря размещаются в приграничных районах, а международные гуманитарные организации уже запрашивают срочную помощь.

Президент России Владимир Путин выступил с лаконичным, но жёстким заявлением, назвав удары по Ирану «недопустимым нарушением международного баланса» и призвав к срочному созыву Совета Безопасности ООН. По данным источников, близких к Кремлю, Москва усиливает военное присутствие на Каспии, опасаясь расширения конфликта.

Путин заявил, что Россия «не допустит дестабилизации у своих границ», но при этом не выразил открытой поддержки Ирану. Такой сдержанный подход, по мнению аналитиков, свидетельствует о желании Москвы сохранить стратегическую гибкость и избежать прямой конфронтации с Вашингтоном — особенно в преддверии саммита ШОС.

Судя по уверенной риторике председателя Объединённого комитета начальников штабов США, операция признана безусловным успехом. По предварительным данным, ядерная программа Ирана получила сокрушительный удар: ключевые подземные объекты разрушены, часть персонала эвакуирована или погибла. «Мир увидел: когда Америка говорит — она действует», — заявил Пит Хегсет, ведущий брифинга в Пентагоне.

В операции участвовали более 125 самолётов, десятки заправщиков, кибер- и космические командования, а также стратегические силы. Отдельно отмечалась координация с Израилем — важнейшим союзником США в регионе.

Несмотря на жёсткую риторику, американская сторона подчёркивает: смена режима в Иране не входит в планы. Заявлено, что у Тегерана был выбор — сесть за стол переговоров и отказаться от обогащения урана. «Мы дали им шанс. Они отказались», — заявил глава Пентагона.

Тем не менее, угроза эскалации сохраняется. Поддерживаемые Ираном группировки в Ираке, Сирии и Ливане уже пообещали «немедленный ответ». Американские базы в Персидском заливе приведены в полную боевую готовность. Любая атака будет встречена «силой, многократно превосходящей сегодняшнюю», как подчеркнул президент Трамп.

Эксперты предупреждают: ближайшие дни станут критическими. Удар США может привести к краткосрочному сдерживанию ядерных амбиций Тегерана, но его цена — рост напряжённости на всём Ближнем Востоке. Уже налицо гуманитарный кризис, региональная нестабильность и высокая вероятность симметричного или асимметричного ответа Ирана и его союзников.

Риторика Пентагона однозначна: «Сдерживание вернулось». Но останется ли Тегеран в молчании — покажут ближайшие часы. Мир вновь оказался на грани масштабного конфликта, где одно неверное движение может привести к катастрофе глобального уровня.

Тем временем посольство США в Иране выпустило срочное заявление на своём официальном сайте. В связи с вооружённым конфликтом с Израилем воздушное пространство Ирана остаётся закрытым. Граждан США призывают немедленно покинуть страну по суше — через Армению, Турцию, Туркменистан или Азербайджан, если это возможно и безопасно. Прямая эвакуация со стороны американского правительства не предусмотрена.

Посольство рекомендует срочно выехать, зарегистрироваться в системе STEP для получения обновлений, подготовить запасы воды, еды и медикаментов, поддерживать связь с близкими и следить за местными новостями.

Наземные границы работают частично: с Арменией открыт переход Агарак, с Турцией — пункты Капикой и Эсендере (Гюрбулак перегружен, его рекомендуют избегать). Для выезда через Азербайджан или Туркменистан требуется специальное разрешение, оформляемое через посольства США в Баку или Ашхабаде.

Подчёркивается, что США не могут гарантировать безопасность при пересечении границ. Граждане с двойным гражданством США и Ирана должны выезжать по иранским паспортам и могут столкнуться с допросами или изъятием американских документов. В стране возможны перебои с интернетом и связью. Представительство Швейцарии в Тегеране, представляющее интересы США, временно закрыто и не оказывает помощь.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship