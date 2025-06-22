Нетаньяху подтвердил: США и Израиль нанесли совместный удар по ядерным объектам Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с официальным заявлением, подтвердив участие Израиля в координации масштабной военной операции США против ядерной инфраструктуры Ирана. По его словам, удары были нанесены по трём ключевым объектам: Фордо, Натанз и Исфахан.

«С самого начала операции я пообещал, что иранские ядерные объекты будут уничтожены — так или иначе. Это обещание выполнено», — заявил Нетаньяху в телеобращении, назвав операцию «беспрецедентным достижением в истории Израиля».

Премьер подчеркнул, что действия США были полностью согласованы с израильским руководством, а также с Армией обороны Израиля и разведкой «Моссад». По его словам, американская атака стала продолжением и усилением ранее начатых израильских операций против иранской ядерной программы, которую Тель-Авив рассматривает как угрозу своему существованию и безопасности всего мира.

Сразу после завершения операции, отметил Нетаньяху, состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. «Это была тёплая, эмоциональная беседа. Он поздравил меня, нашу армию и весь народ Израиля. Я, в свою очередь, выразил благодарность американским пилотам и всему народу США», — рассказал он.

«Президент Трамп — лидер свободного мира и выдающийся друг Израиля, которого у нас не было никогда ранее», — заявил премьер-министр, выразив признательность от имени всех граждан страны и еврейского народа.

Завершая своё обращение, Нетаньяху отметил: «Мы стоим вместе. Мы сражаемся вместе. И с Божьей помощью — побеждаем вместе».