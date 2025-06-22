События, предшествовавшие бомбардировке США трёх ядерных объектов в Иране, вызвали споры не только за рубежом, но и внутри самих Соединённых Штатов. Поддержка Израиля со стороны США давно является предметом острых разногласий, а удар 21 июня лишь усилил уже существующие расколы в американской политике. Примечательно, что наиболее яростными критиками Израиля выступили представители как крайне правых, так и крайне левых, особенно после событий 7 октября и продолжающейся военной кампании Израиля по ликвидации террористических организаций, угрожающих его гражданам.

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Анализ заявлений ведущих лидеров Демократической партии показывает, что многие из них выступают против прямого вмешательства США в регион, даже если ранее поддерживали Израиль во время войны в Газе. Это ставит под вопрос их нынешнюю позицию по давней цели Израиля — не допустить создания Ираном ядерного оружия. Хотя их возражения против решения Трампа от 21 июня подаются как озабоченность соблюдением Конституции, они отражают более широкую неуверенность в том, насколько далеко США должны заходить в поддержке региональных целей Израиля.

Представители округа залива Сан-Франциско особенно резко осудили действия президента, расценив их как явное пренебрежение к Конгрессу. Вот как они отреагировали:

Нэнси Пелоси (бывший спикер Палаты представителей, демократ от Калифорнии) написала в X:

«Сегодня президент проигнорировал Конституцию, в одностороннем порядке направив наши вооружённые силы без санкции Конгресса».

Ро Ханна (демократ, Санта-Клара) подчеркнул необходимость голосования по Закону о военных полномочиях:

«Конгресс должен собраться и проголосовать по Резолюции Ханны о военных полномочиях… чтобы не допустить втягивания Америки в ещё одну бесконечную ближневосточную войну».

Эрик Суолуэлл (демократ, Кастро-Вэлли) в X:

«Дональд Трамп — не диктатор… Конгресс существует», добавив, что «Конгресс должен был быть проинформирован, проголосовать и задать параметры для этих действий».

22 июня около 300 человек собрались на протест на Embarcadero Plaza в Сан-Франциско, осудив авиаудар как «военное преступление». Демонстрация отразила широкое недовольство и тревогу местных жителей по поводу возможной эскалации военного конфликта. Протестующие призывали к дипломатии, прекращению вмешательства США и сосредоточению на внутренних проблемах страны.

Тем временем CNN сообщила, что, по мнению Министерства юстиции, у президента были юридические основания для нанесения удара. Однако представители ведомства признали, что если прямое участие США продолжится, потребуется одобрение Конгресса.

Президент Трамп, в свою очередь, заявил, что Соединённые Штаты «полностью и окончательно уничтожили» ядерную инфраструктуру Ирана, назвав операцию «очень успешной». Тем не менее, её последствия — как стратегические, так и гуманитарные — пока остаются неясными. Только время покажет, к каким долгосрочным результатам приведёт этот удар и будет ли Иран мстить в ответ.

Андрей Мартиновский | SlavicSac.com