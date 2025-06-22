Президент США Дональд Трамп официально объявил о начале военной операции против Исламской Республики Иран. Решение было принято после серии обострений, включая ракетные удары по американским объектам в регионе Персидского залива, за которые, по заявлению Белого дома, несёт ответственность Тегеран.

Вооружённые силы США уже нанесли первые удары по ключевым военным объектам на территории Ирана, включая командные центры, склады оружия и системы ПВО. Министерство обороны США подтвердило участие авиации, флота и беспилотников в начале операции, которую охарактеризовали как «ограниченную, но решительную».

Президент Трамп заявил, что действия США направлены на «нейтрализацию угрозы» и «восстановление мира и стабильности в регионе». Он подчеркнул, что конфликт не направлен против иранского народа, а исключительно против режима, «поддерживающего терроризм и угрожающего международной безопасности».

В ответ Иран объявил мобилизацию и предупредил о «мощном ответе» на агрессию. Верховный лидер Али Хаменеи осудил действия США, назвав их «грубым нарушением суверенитета» и пообещал «жесткое возмездие».

ООН и ЕС призывают стороны к немедленной деэскалации и дипломатическому решению конфликта. В крупных городах по всему миру проходят акции протеста против возможной масштабной войны.