После завершения Недели государственных парков, в ходе которой по всему штату Калифорния прошло более 170 мероприятий, администрация губернатора Гэвина Ньюсома выступила с жёсткой критикой в адрес федеральных властей. Поводом стала инициатива администрации Дональда Трампа по сокращению финансирования национальных парков и других общественных природных территорий. На фоне этой угрозы Золотой штат, напротив, демонстрирует стремление к расширению доступа к природе, вкладывая значительные ресурсы в развитие инфраструктуры и охрану окружающей среды.

Государственная система парков Калифорнии является крупнейшей в стране и насчитывает 280 объектов, охватывающих уникальные природные зоны — от береговой линии и пустынь до древних лесов и горных ландшафтов. В рамках Недели парков жители и гости штата приняли участие в десятках событий, подчёркивающих значимость этих пространств как для природы, так и для общества. Однако уже в пятницу администрация штата направила официальное письмо в Министерство внутренних дел США с предостережением о рисках для общественной безопасности и доступности природы из-за планируемых федеральных сокращений. Как подчёркивается в письме, эти меры могут привести к потере рабочих мест, ухудшению сервиса, ограничению доступа на природные территории, а также к росту угрозы пожаров и стихийных бедствий.

В частности, под сокращения попадают ключевые агентства, такие как Национальная служба парков, Бюро по управлению землями, Служба охраны рыбы и дикой природы, Бюро мелиорации и Бюро по делам коренных народов. Последствия затронут не только природу, но и экономику — ведь туризм и сельское хозяйство играют ключевую роль в доходах страны. Министр природных ресурсов Калифорнии Уэйд Кроуфут отметил, что даже с учётом необходимости повышения эффективности федеральных служб, предложенные меры вызывают серьёзные опасения в отношении безопасности, устойчивости водоснабжения, рекреации и общего благополучия населения.

В противоположность этому штат Калифорния реализует стратегию «Природа — для всех», в рамках которой под руководством Гэвина Ньюсома и его супруги Дженнифер Сибел Ньюсом уже вложено более миллиарда долларов в развитие парков и расширение природного доступа для всех слоёв населения, особенно для малообеспеченных и недостаточно представленных сообществ.

Среди ярких примеров — бесплатный пропуск Adventure Pass для четвёроклассников и их семей, которым воспользовались более 83 тысяч детей; программа Golden Bear Pass, охватившая свыше 104 тысяч человек; а также доступ к бесплатным пропускам через публичные библиотеки по всему штату. Кроме того, Калифорния впервые за десятилетие открыла новый парк — Dos Rios в долине Сан-Хоакин, предоставляющий жителям региона как возможность для отдыха, так и функции природоохранной зоны. Парк создан с учётом охраны редких видов животных и устойчивых климатических решений. С момента открытия в июне 2024 года его посетили почти 10 тысяч человек.

Год спустя после запуска нового парка администрация Ньюсома продолжает снимать бюрократические барьеры и упрощать законодательные процедуры для дальнейшего расширения сети парков. В 2024 году жители Калифорнии также поддержали выпуск климатических облигаций на сумму $10 миллиардов, направленных на реализацию проектов в области природных решений, устойчивости лесов, борьбы с пожарами и расширения доступа к природе. Эти средства будут распределяться стратегически, прозрачно и с приоритетом на комплексные проекты, приносящие пользу как экологии, так и населению.

Не ограничиваясь только природными парками, штат активно финансирует местные инициативы: строительство пешеходных и велосипедных троп, восстановление природных экосистем, создание культурных и образовательных центров, а также природных площадок для детей и молодёжи. Всё это служит укреплению связи между людьми и природой, особенно в условиях меняющегося климата. Система парков Калифорнии охраняет более 340 миль побережья, самые высокие и древние деревья на планете, пустыни, озёра, реки, пляжи, а также более 5200 миль троп, 15 000 кемпингов, памятники истории и археологии.

Как подчёркивает Дженнифер Ньюсом, от Йосемити до Джошуа-Три — эти места являются не просто природными достопримечательностями, но и частью американской идентичности. Их сохранение — это обязанность не только перед сегодняшним поколением, но и перед будущими.

В то время как федеральное правительство сокращает охрану природы, Калифорния становится образцом для всей страны, показывая, как можно совместить защиту экосистем, экономическое развитие и социальную справедливость. В условиях нарастающей климатической нестабильности такой подход становится не просто желательным — он жизненно необходим.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship