В Сакраменто — два радостных события в сфере развития доступного жилья. Город запускает два масштабных проекта, чтобы помочь тем, кто особенно нуждается в жилье: строительство нового жилого комплекса и открытие уникального хосписа для тяжело больных бездомных. Оба начинания — важная часть усилий столицы Калифорнии по созданию комфортной, заботливой и справедливой городской среды.

На месте, где раньше находились заброшенные мебельный магазин, автозаправка и автомойка, теперь вырос уютный жилой район — The Heights on Stockton. В нём расположены 200 новых квартир по доступным ценам. Проект реализован организацией Mercy Housing California. Здесь смогут поселиться семьи с низким доходом, а в комплексе предусмотрено всё необходимое: зарядные станции для электромобилей, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и даже прачечная.

«Это не просто открытие нового дома — это настоящий праздник. Мы вдохнули жизнь в пустующее место и отдали его людям», — заявил мэр Сакраменто Кевин Маккарти.

Город инвестировал в строительство $10 миллионов, ещё $5 миллионов добавило Агентство жилищного строительства и развития. Кроме того, власти упростили процесс согласования, чтобы ускорить реализацию проекта.

Комплекс предлагает квартиры с одной, двумя и тремя спальнями. Подать заявку на проживание можно онлайн — заселение уже началось.

Второй значимый проект — Joshua’s House Hospice, первый на Западном побережье хоспис для бездомных, находящихся на последних стадиях жизни. Учреждение рассчитано на 15 человек и создано, чтобы подарить тепло, уход и уважение тем, кто оказался один в самые трудные моменты.

Проект назван в честь Джошуа — внука основательницы, который скончался, будучи бездомным. Это место стало символом любви, заботы и человеческого достоинства.

Город Сакраменто предоставил $450 500 из фонда American Rescue Plan Act и выделил землю безвозмездно. В общей сложности на реализацию проекта удалось собрать более $3,5 миллионов — за счёт городской и окружной поддержки, частных пожертвований и благотворительных фондов.

Оба проекта — яркий пример того, как Сакраменто стремится быть городом для всех. Пусть масштабы пока невелики, но это важные и вдохновляющие шаги на пути к справедливому будущему.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship