После двухдневной погони арестован подозреваемый в убийстве двух законодателей Миннесоты и покушении на ещё двоих

57-летний Вэнс Боэлтер из города Грин-Айл, Миннесота, обвиняется в преследовании и убийстве экс-спикера Палаты представителей Миннесоты Мелиссы Хортман и её мужа, а также в покушении на убийство сенатора штата Джона Хоффмана и его супруги.

По данным следствия, утром 14 июня 2025 года Боэлтер реализовал тщательно спланированную атаку на избранных представителей власти Миннесоты. Он вооружился, надел бронежилет, переоделся в форму сотрудника правоохранительных органов и отправился к дому сенатора Хоффмана. Представившись полицейским, он постучал в дверь. Когда Хоффманы открыли, заметили, что на мужчине маска, и попытались закрыть дверь, но Боэлтер открыл огонь и тяжело ранил обоих.

Позже он направился к дому бывшего спикера Мелиссы Хортман. Местные правоохранители, узнав о предыдущей атаке, прибыли по адресу для проверки. На месте они обнаружили внедорожник, стилизованный под полицейскую машину с мигающими огнями. Боэлтер стоял перед домом, а затем начал стрелять, убив Марка Хортмана, после чего ворвался внутрь и смертельно ранил саму Мелиссу Хортман. Оба скончались от полученных ран. Боэлтер скрылся с места преступления, оставив машину и оружие.

В его автомобиле нашли пять единиц огнестрельного оружия, включая полуавтоматические винтовки, большое количество боеприпасов и тетради с именами и адресами десятков должностных лиц Миннесоты.

ФБР, Минюст и местная полиция в течение двух суток вели масштабную операцию по розыску. 15 июня около 21:15 Боэлтер был задержан в поле недалеко от своего дома в Грин-Айле.

Исполняющий обязанности федерального прокурора Миннесоты Джо Томпсон назвал нападения «политическими убийствами, аналогов которым не было в истории штата». Представители ФБР, Минюста и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ осудили атаку как покушение на демократические устои и выразили соболезнования семьям жертв.

Боэлтер предстанет перед федеральным судом сегодня.