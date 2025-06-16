На саммите G7 в Альберте (Канада) президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из группы восьми ведущих экономик мира в 2014 году было ошибкой. Он напомнил, что формат G7 ранее включал Россию и назывался G8, однако по инициативе Барака Обамы и Джастина Трюдо страна была исключена после аннексии Крыма.

По мнению Трампа, если бы Россия осталась в составе G8, возможно, нынешней войны удалось бы избежать. Он отметил, что отсутствие России за столом переговоров лишь усложняет обсуждение ключевых вопросов, поскольку на разговоры о ней уходит много времени.

«G7 раньше была G8», — сказал Трамп. — «Барак Обама и некто по имени Трюдо не хотели, чтобы Россия оставалась в группе. И я считаю, что это была ошибка, потому что, возможно, сейчас не было бы никакой войны, если бы Россия осталась».

Отвечая на вопрос о возможности возвращения президента России Владимира Путина на саммит, Трамп подчеркнул, что сейчас момент может быть упущен, но само исключение России он по-прежнему считает большой ошибкой.

«Я не говорю, что он должен быть здесь сейчас, потому что слишком много воды утекло, может быть. Но это была большая ошибка».