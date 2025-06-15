В ночь на 14 июня в штате Миннесота произошла трагедия, которую власти уже квалифицировали как политически мотивированное нападение. Бывшая спикер Палаты представителей Миннесоты Мелисса Хортман и её супруг Марк были убиты в собственном доме в Бруклин-Парке. В ту же ночь тяжёлые ранения получили сенатор Джон Хоффман и его жена, ставшие жертвами схожего вооружённого нападения в Чамплине.

По данным полиции, злоумышленник был одет в форму сотрудника правоохранительных органов и использовал поддельный полицейский автомобиль, чтобы получить доступ к домам своих жертв. Около двух часов ночи он подъехал к дому Хортманов и открыл огонь, после чего, примерно в 3:30 утра, напал на семью Хоффман. Мелисса и её муж скончались на месте, а сенатор Хоффман и его супруга были срочно госпитализированы и в настоящее время находятся в стабильном состоянии после операции.

Следователи быстро установили подозреваемого — 57-летнего Вэнса Лютера Боэлтера, бывшего охранника и участника государственных контрактов, ранее работавшего в сфере частной безопасности. В автомобиле, который, по версии полиции, использовал преступник, были обнаружены манифест с перечнем политических целей, листовки радикального движения No Kings, а также распечатанный список публичных персон, якобы «предавших нацию». Всё это указывает на то, что нападения были тщательно спланированы и обусловлены идеологической ненавистью. Сам подозреваемый пока не задержан — он объявлен в розыск как вооружённый и опасный. К поискам и нейтрализации преступника привлечены федеральные спецслужбы, включая ФБР.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц выступил с жёстким заявлением, назвав произошедшее «политическим актом насилия» и распорядился приспустить государственные флаги. Он также призвал к усилению мер безопасности для всех государственных деятелей. Политики обеих партий — как демократы, так и республиканцы — осудили нападение. Сенатор Эми Клобушар подчеркнула, что «атака на демократов — это атака на демократию», а спикер Палаты представителей штата Марион Огилви призвала к прекращению риторики ненависти. Представители движения No Kings, материалы которого были найдены у преступника, отмежевались от нападений и отменили все запланированные мероприятия, отметив, что их организация «никогда не призывала к насилию».

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship