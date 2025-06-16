В США представлен новый оператор мобильной связи Trump Mobile. Инициаторами запуска стали Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, заявившие, что проект ориентирован на трудолюбивых американцев и предлагает надёжную “альтернативную” связь, доступные тарифы и обслуживание, полностью базирующееся в США.

На сайте сервиса указан тариф $47.45 в месяц, что отсылает к 45-му и потенциально 47-му президентскому сроку Дональда Трампа. Смартфон T1 с золотым корпусом доступен для предзаказа за $499. Все услуги и обслуживание будут предоставляться внутри США.

Trump Mobile также “планирует предлагать телемедицину, помощь на дорогах и безлимитные сообщения”. Запуск приурочен к десятилетию с момента объявления Трампом о своей первой президентской кампании.

Провалы в бизнесе: самые неудачные проекты Дональда Трампа

Несмотря на имидж успешного предпринимателя, Дональд Трамп за свою карьеру запустил ряд бизнесов, которые закончились провалом. Вот несколько самых заметных случаев.

Trump University — неаккредитованная бизнес-школа, работавшая с 2005 по 2010 год, оказалась в центре судебных разбирательств. В 2016 году Трамп согласился выплатить $25 миллионов по искам бывших студентов, обвинивших компанию в мошенничестве.

Trump Steaks — линия элитного мяса, представленная в 2007 году, провалилась уже через несколько месяцев из-за высоких цен и отсутствия спроса. Продукция продавалась через Sharper Image и QVC, но быстро была снята с продажи.

Trump Airlines — авиакомпания, купленная Трампом в 1988 году и переименованная в Trump Shuttle, просуществовала лишь до 1992 года. Несмотря на роскошные сaloны, бизнес оказался убыточным и был продан.

Trump Vodka — бренд, запущенный в 2006 году с лозунгом “Success Distilled”, так и не стал популярным. Продажи были слабыми, и производство прекратилось в начале 2010-х годов.

Среди других провальных проектов — журнал Trump Magazine, игра Trump: The Game и сеть казино Trump Entertainment Resorts, трижды объявлявшая банкротство.

Несмотря на многочисленные неудачи, Трамп продолжает использовать бренд своей фамилии как актив, в том числе в политике и новых технологических инициативах.