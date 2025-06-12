Суд: Трамп незаконно ввёл гвардию в Лос-Анджелес

Суд ограничил использование Национальной гвардии Калифорнии федеральными властями

Федеральный суд выдал временный запретительный приказ в деле Newsom против Trump, ограничив использование Калифорнийской Национальной гвардии на территории штата по инициативе федерального правительства. Решение будет действовать до слушания по предварительному судебному запрету, назначенному на 20 июня 2025 года.

Суд сослался на аргументы о соблюдении суверенитета штатов и ограниченности федеральных полномочий в соответствии с 10-й поправкой Конституции США. В то же время, администрация президента ссылается на положения Закона о мятеже, предоставляющего федеральным властям широкие полномочия в случае беспорядков и угрозы общественному порядку. Это может стать основанием для подачи апелляции, которая, как считают эксперты, может дойти до Верховного суда.

На данный момент апелляция не подана. Однако политическая значимость дела, а также различия в трактовке федерального закона 10 U.S.C. § 12406 создают неопределённость относительно его дальнейшего развития.

“Это победа не только для Калифорнии, но и для всей страны. Это сдерживающий шаг в отношении человека, чьи авторитарные замашки усиливаются с каждым днём. Прекратите незаконную милитаризацию Лос-Анджелеса, @realDonaldTrump. История наблюдает”, – прокомментировал решение суда Гэвин Ньюсом.