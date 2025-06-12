Трамп отменил мандат Калифорнии на электромобили — штат подаёт в суд

Президент Дональд Трамп подписал закон, отменяющий калифорнийский мандат на переход к 100% продажам автомобилей с нулевыми выбросами к 2035 году. Решение стало частью более широкой кампании администрации Трампа по демонтажу экологических инициатив предыдущей администрации.

Документ блокирует план, ранее утверждённый Советом по воздушным ресурсам Калифорнии (CARB), в рамках которого к 2035 году все новые автомобили, продаваемые в штате, должны были быть электромобилями или другими транспортными средствами с нулевыми выбросами.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко осудил действия администрации Трампа и объявил о подаче иска против федерального правительства. «Атака Трампа на Калифорнию продолжается — на этот раз он разрушает наши чистые технологии и подрывает конкурентоспособность США», — заявил Ньюсом. Он подчеркнул, что штат не отступит и будет продолжать бороться за право устанавливать собственные экологические стандарты.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта добавил:



«Президент нарушает закон и играет в политику, подвергая риску здоровье миллионов калифорнийцев. Мы продолжим защищать право Калифорнии на чистый воздух и безопасное будущее».

Калифорния имеет долгую историю в области защиты чистого воздуха — начиная с губернаторства Рональда Рейгана.

По оценкам экспертов, действия администрации Трампа могут привести к потерям до $45 млрд на здравоохранение и подорвать усилия по сокращению загрязнения воздуха. В настоящее время 10 миллионов жителей штата живут в зонах с критическим уровнем загрязнения.

Ньюсом напомнил, что Калифорния инвестирует рекордные $10 млрд в развитие инфраструктуры для электромобилей и уже достигла значительных успехов — выбросы парниковых газов сократились на 20% с 2000 года, в то время как экономика выросла на 78%.

«Калифорния не свернёт с курса. Мы продолжим возглавлять климатическое движение и защищать право на чистый воздух для будущих поколений», — подчеркнул губернатор.

