Трамп заявил об изменении иммиграционной политики в отношении сельхозрабочих

Президент Дональд Трамп сообщил о пересмотре своей жёсткой иммиграционной политики в отношении работников сельского хозяйства. В заявлении, опубликованном в социальной сети Truth Social, он отметил, что массовые рейды наносят ущерб американским фермерам и туристической отрасли.

По словам Трампа, агрессивная политика приводит к тому, что теряются добросовестные и давно работающие сотрудники, чьи рабочие места практически невозможно заменить. Он также добавил, что на эти должности теперь претендуют люди, которых он назвал «преступниками», въехавшими в страну в результате «политики открытых границ» предыдущей администрации. Президент подчеркнул необходимость защищать фермеров, но продолжить борьбу с нелегальными мигрантами с криминальным прошлым. Он пообещал, что изменения в политике произойдут в ближайшее время.

Между тем, в Калифорнии продолжаются рейды иммиграционной службы ICE. Во вторник утром в округе Вентура сотрудники ведомства провели операцию по задержанию рабочих на сельскохозяйственных фермах. На опубликованных в интернете видеозаписях видно, как агенты ICE преследуют людей, пытающихся покинуть поля.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал происходящее, заявив в соцсетях, что насильственные рейды без соблюдения правовых процедур приводят к тому, что дети остаются одни, потому что их родителей задерживают прямо на улицах. Он добавил: «Это Америка Трампа».