Предприниматель Илон Маск признал, что его недавние публикации о президенте Дональде Трампе были чрезмерными.

В сообщении, размещённом в его аккаунте в соцсети X, он написал, что сожалеет о некоторых своих постах, сделанных на прошлой неделе, и признал, что зашел слишком далеко: “Я сожалею о некоторых своих постах о президенте @realDonaldTrump на прошлой неделе. Я зашел слишком далеко.”

Эти извинения стали ответом на волну критики, вызванную его резкими высказываниями в адрес президента. Ранее Маск неоднократно комментировал действия Трампа и его администрации, занимая то поддерживающую, то оппозиционную позицию.

На этот раз его заявления вызвали неоднозначную реакцию как среди его подписчиков, так и среди политиков, однако о реакции Трампа ничего не известно.