Трамп угрожает ударом по протестующим в Лос-Анджелесе и допускает арест губернатора Калифорнии

Президент США Дональд Трамп выступил с жёстким заявлением по поводу продолжающихся беспорядков в Лос-Анджелесе, обвинив губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в провоцировании насилия. По словам Трампа, протестующие проявляют крайнее неуважение к военнослужащим Национальной гвардии, и подобное поведение не будет терпимо при его администрации.

Президент добавил, что при его руководстве на оскорбления последует ответ, и дал понять, что приказал реагировать жёстко. Ранее в тот же день, вернувшись в Белый дом после выходных, Трамп заявил журналистам, что арестовал бы Ньюсома, если бы занимал пост главы по вопросам границы, как Том Хоман. Это заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как сам Хоман отметил, что обсуждений по аресту губернатора не велось.

Губернатор Ньюсом ответил, что публичный призыв к аресту действующего губернатора — опасный шаг, который переходит недопустимую черту. Он подчеркнул, что подобные действия представляют угрозу демократическим устоям страны.

На фоне продолжающихся беспорядков в Лос-Анджелесе ситуация остаётся крайне напряжённой. Национальная гвардия продолжает присутствовать в городе, где произошли столкновения между силовиками и участниками протестов.