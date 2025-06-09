Портленд: протест у здания ICE, проезд был временно заблокирован

7 июня 2025 года полиция Портленда отреагировала на протест у здания иммиграционной службы ICE на юго-западе города. Участники акции перегородили въезд, разместив деревянные конструкции, камни и запрещающие знаки. Проезд был восстановлен без применения силы, задержаний и ущерба.

На следующий день полиция вновь прибыла по жалобе на группу людей, находившихся на частной территории рядом с ICE. После разъяснений протестующие добровольно переместились на тротуар. Два человека было арестовано по ордеру за нападение.

Начальник полиции Боб Дэй подчеркнул, что полиция не участвует в иммиграционном контроле и действует лишь для обеспечения безопасности и прав на мирный протест.