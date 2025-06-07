Многие штаты США сообщают о вспышках заболеваний, предотвращаемых вакцинацией, таких как корь и коклюш. Между тем, были разработаны новые протоколы для разработки и распространения вакцины от COVID-19. В результате, гораздо меньше людей получат доступ к этому профилактическому средству этой осенью.

Пока что вакцины от ВИЧ/СПИДа нет, но болезнь можно контролировать с помощью антиретровирусной терапии. Однако судьба критически важной программы — EPFAR, Чрезвычайного плана президента по борьбе со СПИДом — остается неопределенной. Эта программа спасла более 26 миллионов жизней по всему миру с момента ее создания в 2003 году президентом Джорджем Бушем, однако в этом году Конгресс еще не продлил действие программы.

На еженедельном брифинге ACOM 30 мая приглашенные спикеры обсудили факторы, лежащие в основе роста числа предотвратимых заболеваний, закрытие глобальных программ распространения вакцин, нерешительность в отношении вакцинации и то, как обеспечить безопасность семей, даже несмотря на то, что мы сталкиваемся с этими новыми вызовами.

“Предотвращение – самая благородная цель охраны общественного здоровья. Вакцины или программы по вакцинированию сократили или ликвидировали множество заболеваний в США, которые когда-то были распространены: поломит, ветряная оспа, дифтерия, корь и другие,” – начал доктор Уильям Шаффнер, профессор медицины в отделении инфекционных заболеваний, Медицинская школа Университета Вандербильта. “Но по мере роста вакцинации и уменьшения заболеваний, уменьшились и знания новых родителей о заболеваниях.”

“Поэтому, если заболевания не боятся, то и к вакцинации относятся соответствующе,” – сказал он. “Что приводит к большим вопросам, сомнениям, скептицизму и даже антвакс-настроениям.”

“Одна из недавних крупных вспышек кори возникла в Техасе, среди консервативных менонитов. Многие из их детей оказались непривитыми, хотя сообщество в целом не выступает против прививок. Поэтому корь быстро распространилась, сейчас выявлено около 1000 случаев заболевания. Некоторые дети госпитализированы из-за вызванных осложнений, приведших, в частности, к пневмонии. На данный момент зафиксировано три случая смерти от кори,” – рассказал доктор Шаффнер. “До того, кака. У нас появились вакцины в 60-е годы, каждый год от заболевания умирало до 500 детей.”

“После распространения вакцинации долгие годы в США не было зафиксировано ни одного случая кори… до 2025 года,” – подытожил он.

“Результаты будут печальными после того, как США прекратили финансирование нескольких программ через УСАИД, направленных на вакцинацию,” – сказал доктор Бенджамин Ньюман, профессор биологии, Техасский университет A&M. “Изменения подхода к тестированию вакцин, предложенного Кенеди, может привести к тому, что процесс займет гораздо больше времени и ко времени вспышек заболеваний или эпидемий у нас их не будет.”

“Каждая отдельная страна может иметь свои вакцины, в основе своей они будут похожи. Но вирусы отличаются в разных местностях, что требует разных компонентов. Я могу создать свою собственную вакцину, испытать ее на себе, но это не значит, что она будет хорошей для другого человека, целой популяции людей, для дорой страны. Это не то, как работает наука,” – сказал он.

“Для лучших результатов нужны разнообразные данные. Идея изоляционизма непродуктивна, она фактически идет против науки, против цели научных журналов,” – продолжил доки Ньюман.

“Что касается вакцин от Covid, то были ряд изменений в протоколе вакцинации,” – сказал доктор Питер Чин-Хонг, профессор медицины и директор Программы иммунодефицитных инфекционных заболеваний хозяина, Калифорнийский университет, Сан-Франциско. “Осенью мы ожидаем новую вакцину, и новые протоколы говорят, что она необязательна для беременных женщин.”

“В этом и опасность, т.к. У младенцев нет своего иммунитета, есть то, который получен от матери через плаценту. И вакцинация беременных женщин помогает защитить новорожденных детей,” – сказал он.

PEPFAR, созданный в 2003 году президентом Джорджем Бушем-младшим, широко считается одной из самых успешных программ общественного здравоохранения в мире, она предоставляет антиретровирусное лечение людям, затронутым ВИЧ/СПИДом. Она также предлагает профилактические программы в 50 странах по всему миру. На сегодняшний день США инвестировали около 100 миллиардов долларов в PEPFAR.

Разрешение на программу истекло 25 марта и по состоянию на сегодняшний момент Конгресс не продлил ее действие.

“Антиретровирусная терапия — АРТ — проста, эффективна,” — сказал доктор Жирайр Ратевосян, научный сотрудник Йельского университета. “Таблетка, принимаемая один раз в день, подавляет вирус и останавливает передачу ВИЧ.”

“Люди, проходящие лечение, не только живут дольше, но и не передают ВИЧ. Так что лечение в некотором смысле является профилактикой,” — сказал Ратевосян. “Но вот в чем загвоздка: лечение работает только в том случае, если оно непрерывно. Когда лечение прекращается, человек больше не находится под биологическим подавлением: он может передавать свою инфекцию, подвергая риску окружающих.”

Ранее в этом году администрация Трампа приостановила на 90 дней всю иностранную помощь, включая финансирование PEPFAR. Влияние этой паузы было разрушительным.

“Были значительные перебои в доступе людей к лечению, включая закрытие нескольких клиник во многих частях мира. Отказ также исключал поддержку программ профилактики ВИЧ, которые являются основой контроля эпидемии,” — пояснил Ратевосян.

“Наша команда провела оценку того, как может выглядеть эта 90-дневная пауза в иностранной помощи для борьбы с ВИЧ. Мы опубликовали исследование, показывающее, что до 100 000 профилактических смертей произойдет всего за один год из-за этой 90-дневной паузы, и это была консервативная оценка,” – продолжил он.

“Последующее моделирование и исследования подтвердили, что эти перебои, вероятно, исключат тысячи людей из схем лечения, которые существуют по всему миру. Десятки тысяч новых случаев заражения будут вызваны тем, что люди не будут обнаружены и не будут лечиться. Это не гипотеза. Это на самом деле разворачивающаяся реальность сейчас,” — сказал Ратевосян.

“Прекращение PEPFAR может привести к 11 миллионам новых случаев заражения ВИЧ и 3 миллионам дополнительных смертей к 2030 году. И это только часть стран PEPFAR, которые были изучены в рамках этого анализа. Поэтому мы призываем Конгресс действовать быстро, чтобы повторно разрешить PEPFAR, потому что задержки и политические задержки могут привести к большему количеству разрушенных жизней и большему количеству потерянных жизней,” — сказал он, отметив, что стремление к повторному разрешению оживило движение по ВИЧ/СПИДу.

“Это происходит так, как мы не наблюдали с 1980-х годов. Активисты по ВИЧ срывают слушания в Конгрессе, протестуют и идут маршем к Государственному департаменту. Это вселяет в меня большой оптимизм,” — сказал Ратевосян хотя одновременно с этим Национальные институты здравоохранения прекратили не менее 145 грантов на сумму 450 миллионов долларов, связанных с исследованиями ВИЧ и СПИДа, включая исследования вакцин.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services