Православные верующие США и Европы призывают поддержать гонимых священников в России и Украине

Группа православных священников и мирян из США, Канады и Европы направила открытое письмо участникам Всеамериканского совета Православной Церкви в Америке (ОКА). В письме выражена глубокая озабоченность судьбой российских священников, выступающих против войны в Украине и подвергающихся преследованиям со стороны Московского патриархата.

Авторы письма отмечают, что многие пастыри были отстранены от служения, подвергнуты наказаниям и даже заключены за проповедь мира и отказ благословлять военные действия. Также подчеркивается, что православные верующие в оккупированных регионах Украины сталкиваются с насилием и репрессиями.

В письме призывают ОКА осудить гонения, создать специальную комиссию для сбора информации о нарушениях религиозных прав, включить молитвы за пострадавших в богослужения и оказать материальную помощь.

Среди подписавших — известные церковные деятели и представители православных общин из разных стран. Они призывают церковь проявить солидарность и защитить права верующих, пострадавших за свою позицию.