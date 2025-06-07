Дональд Трамп прокомментировал резкую эскалацию военных действий между Россией и Украиной после ночных ударов по Харькову, в результате которых погибли не менее трёх человек и пострадали 18, включая детей. По словам Трампа, действия украинской стороны, в частности атаки беспилотников по российским аэродромам, «дали Путину повод нанести мощный ответный удар».

«Как только я увидел это, я сказал: всё, теперь будет ответный удар. И вот он последовал», — заявил Трамп, комментируя сообщения о более чем 400 дронах и 44 ракетах, выпущенных по украинской территории.

По словам экс-президента, при его руководстве конфликт между РФ и Украиной «даже не начался бы», и именно администрация Байдена, по мнению Трампа, «позволила войне вспыхнуть». Он также выразил обеспокоенность количеством жертв среди военных и мирных граждан: «Погибают тысячи в неделю. Это ужасно».

На фоне обсуждений санкций в Сенате против России, Трамп оставил за собой право повлиять на итоговый вариант документа: «У меня есть возможность использовать этот закон, если это будет необходимо».

Конфликт между РФ и Украиной, как и геополитическая напряжённость в отношениях с Китаем и Ираном, остаются в центре повестки. Трамп выразил надежду, что ситуация не приведёт к ядерному сценарию: «Я надеюсь, что нет. Но это война, которой вообще не должно было быть».



