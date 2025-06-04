СБУ опубликовала уникальные кадры операции «Паутина»: уничтожен 41 российский стратегический самолёт

Служба безопасности Украины обнародовала видео ключевых моментов спецоперации «Паутина», в результате которой, по информации ведомства, были поражены 41 самолёт стратегической авиации России. Операция проходила под личным контролем президента Владимира Зеленского, а реализована силами главы СБУ Василия Малюка и его команды.

На опубликованных кадрах — удары FPV-дронов по четырём военным аэродромам РФ: «Оленя», «Иваново», «Дягилево» и «Белая». Именно с этих баз российская стратегическая авиация наносит удары по украинским городам.

Среди поражённых воздушных судов — самолёты А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также транспортные Ан-12 и Ил-78. Значительная часть техники уничтожена полностью, а восстановление повреждённых самолётов займёт годы, отмечают специалисты СБУ.

Во время операции СБУ использовала новейшую технологию управления БПЛА, совмещающую элементы искусственного интеллекта и ручное управление. При потере сигнала дроны автоматически продолжали миссию по заранее заданному маршруту, а при достижении цели срабатывала боевая часть.

По оценкам, общая стоимость уничтоженной авиационной техники превышает 7 миллиардов долларов США.