В Калифорнии с 12 июня запускается новая программа помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Жители, чьи дома были разрушены или стали непригодными для жизни из-за пожаров, наводнений и других катастроф, смогут получить до 20 тысяч долларов на оплату ипотеки. Программа называется CalAssist Mortgage Fund.

Она охватывает людей, пострадавших с января 2023 по январь 2025 года, включая тех, кто потерял жильё в результате пожаров в районе Лос-Анджелеса. Деньги не нужно будет возвращать — они будут перечислены напрямую в банк, где оформлена ипотека. Средства можно будет использовать для оплаты до трёх месяцев ипотечных платежей.

Программа создана при поддержке губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Он заявил, что государство хочет помочь людям восстановить жильё и снизить финансовую нагрузку после бедствий.

Дополнительно власти выделили ещё 25 миллионов долларов на бесплатные консультации для пострадавших. Подать заявку можно будет с 12 июня на сайте CalAssistMortgageFund.org или по телефону 800-501-0019 в будние дни с 8 утра до 5 вечера.

Ранее губернатор договорился с банками о предоставлении отсрочек по ипотечным платежам без штрафов и ухудшения кредитной истории. Также в штате упростили процесс получения разрешений на строительство и запустили онлайн-платформу Engaged California для участия жителей в восстановлении своих районов.