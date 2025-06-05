В Украине зафиксирован рост доверия к армии, демократии и волонтёрам — результаты социологического опроса

Всеукраинский социологический опрос, проведённый с 29 ноября по 14 декабря 2024 года Университетом Марии Седершельд (Швеция), Фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова, показал позитивные изменения в настроениях украинцев.

Согласно данным, уровень доверия к людям в обществе вырос почти вдвое по сравнению с 2017 годом — с 17% до 32%. Особенно резко выросла поддержка Вооружённых сил Украины: в 2024 году армии полностью доверяют 69,4% граждан, тогда как в 2017 — лишь 21%.

Значительно увеличилось доверие к благотворительным и гуманитарным организациям, а также к парламенту, правительству и системе правосудия, хотя к государственным органам в целом доверие всё ещё остаётся низким.

Уровень доверия к церкви остаётся сдержанным — полностью доверяют религиозным организациям лишь 12,6% опрошенных, тогда как более 28% выразили недоверие.

Исследование также показало:

85% украинцев гордятся своим гражданством (в 2017 — 68%);

62% считают себя счастливыми;

51% делали благотворительные взносы для ВСУ, 18,5% — для церковных организаций;

92% поддерживают вооружённый отпор России.

Опрос охватил 1518 респондентов во всех регионах Украины (кроме зон боевых действий) методом face-to-face. Теоретическая погрешность — не более 2,6%.