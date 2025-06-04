Трамп ограничил въезд граждан из 19 стран ради защиты США от террористов и угроз нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп подписал новую прокламацию, направленную на защиту страны от иностранных террористов и других угроз национальной безопасности и общественной безопасности. Этот шаг продолжает курс Трампа на ужесточение иммиграционной политики, заложенный в первом президентском сроке.

Согласно указу, американские органы безопасности провели всестороннюю оценку рисков, связанных с въездом иностранцев. На основе этой оценки были введены ограничения для граждан 19 государств, признанных небезопасными в плане проверки и контроля.

Полный запрет на въезд распространяется на граждан следующих 12 стран:

Афганистан, Бирма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен.

Эти государства признаны неспособными обеспечить надлежащую проверку документов, не сотрудничают с США по вопросам безопасности и/или имеют высокий уровень незаконного пребывания в стране после истечения виз.

Частичные ограничения наложены на граждан 7 стран:

Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.

Иммиграционные ограничения касаются виз B1/B2 (туризм/деловые поездки), F (учёба), M (профобразование) и J (обмен).

Обоснование запретов по странам включает в себя:

Присутствие террористических организаций (Афганистан, Иран, Сомали).

Отказ в выдаче данных о гражданах и в принятии обратно депортированных лиц (Куба, Эритрея, Лаос и др.). Высокий уровень нарушений визового режима — в некоторых случаях более 40% (Чад, Бирма, Экваториальная Гвинея).

Исключения предусмотрены для постоянных жителей США, обладателей действующих виз, лиц, въезд которых отвечает национальным интересам США, а также некоторых категорий виз.

Президент Трамп заявил:

«Мы восстанавливаем миграционный запрет, который поддержал Верховный суд, чтобы не допустить в нашу страну радикальных исламских террористов и обеспечить безопасность американцев».

По словам Белого дома, ограничения также служат стимулом для иностранных правительств улучшить взаимодействие с США по вопросам безопасности, документооборота и обмена информацией.

Эта мера является продолжением предыдущего «запрета на въезд», впервые введённого администрацией Трампа в 2017 году и в итоге признанного Верховным судом законным.