Путин провёл совещание с правительством: переговоры в Стамбуле, теракты в Брянской и Курской областях, мирные инициативы и обвинения Киеву

4 июня Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание с членами Правительства, в ходе которого обсуждались вопросы технологического суверенитета в области связи, гуманитарные инициативы и результаты последних переговоров с Украиной, а также расследование недавних терактов на железных дорогах в Брянской и Курской областях.

Переговоры в Стамбуле

Глава российской делегации Владимир Мединский доложил о результатах переговоров в Стамбуле, проходивших в двустороннем формате. Согласно его словам, украинской стороне был передан проект меморандума о мирном урегулировании, включающий два раздела: условия долгосрочного мира и прекращения огня. В ответ Украина представила собственный проект, где предложила 30–60-дневное прекращение огня и последующую подготовку саммита глав государств.

Россия, по словам Мединского, настаивает на проработке конкретных решений до встречи лидеров. Среди гуманитарных инициатив — крупнейший за время конфликта паритетный обмен военнопленными (по 1200 человек с каждой стороны), передача тел погибших украинских военнослужащих и предложение о локальных гуманитарных паузах для сбора останков. Украина, по утверждению российской стороны, первоначально согласилась, но позднее, по словам российских чиновников, президент Зеленский публично отрёкся от договорённости.

Также Мединский сообщил, что украинская сторона передала список из 339 детей, якобы вывезенных из Украины. Россия начала проверку по каждой фамилии, подчеркнув несоответствие этих данных прежним заявлениям Киева о «десятках тысяч похищенных».

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что переговорный процесс, в том числе с участием бывшего президента США Дональда Трампа, приносит конкретные результаты, в первую очередь в гуманитарной сфере. Он подчеркнул необходимость продолжения диалога, несмотря на «провокационные действия Киева», включая отказ от гуманитарной паузы. Лавров назвал это «грубейшей ошибкой» и выразил сожаление по поводу игнорирования аналогичных российских предложений ранее.

“Террористические акты” на железных дорогах

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о расследовании трёх “терактов” на железнодорожных объектах в Брянской и Курской областях, в результате которых погибли семь человек и пострадали более 120. В частности, были подорваны мосты и железнодорожные пути, что привело к крушениям пассажирского и грузового поездов.

На месте терактов обнаружены взрывные устройства, содержащие пластичное взрывчатое вещество иностранного производства и блоки управления ЛОРА украинского происхождения. Такие же блоки, по словам Бастрыкина, были найдены в схроне диверсионной группы, ранее выявленном в Брянской области.

Следствие утверждает, что все три акта саботажа были организованы спецслужбами Украины. В регионе объявлен траур.

Заявления Путина

Президент Путин охарактеризовал теракты как целенаправленные удары по гражданскому населению, подчеркнув, что такие действия квалифицируются как терроризм. Он обвинил украинские власти в стремлении сорвать мирные переговоры и отметил, что «режим в Киеве превращается в террористическую организацию, а его спонсоры становятся её пособниками».

Путин выразил сомнение в целесообразности продолжения переговоров на фоне подобных атак, подчеркнув, что «перемирие может быть использовано для перегруппировки украинских войск и поставок западного оружия». Он также резко высказался по поводу критики в адрес состава российской делегации, поставив под сомнение авторитет и компетенцию украинского руководства.

По словам главы государства, отказ Киева от даже кратковременного перемирия подтверждает, что «мир ему не нужен», а стремление к удержанию власти ставится выше жизней людей.

Факт уничтожения российских стратегических бомбардировщиков на заседании правительства РФ не обсуждался. Ранее Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с Путиным президент России «предельно ясно дал понять» — Москва намерена ответить на недавние удары со стороны ВСУ.

