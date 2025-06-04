В штате Вашингтон перевернулся грузовик с ульями — на свободе миллионы пчёл

В округе Уотком, штат Вашингтон, на дороге Уайдкамп перевернулся грузовик, перевозивший ульи с живыми пчёлами. Авария произошла рано утром 30 мая. По уточнённым данным, на свободу вырвались около 14 миллионов пчёл.

Движение на участке между Лумис-Трейл-роуд и Вест-Баджер-роуд перекрыто. Власти просят местных жителей не приближаться ближе чем на 200 метров к месту происшествия. На месте работают сотрудники экстренных служб, пчеловоды и представители управления по чрезвычайным ситуациям.

Часть ульев удалось восстановить, и большинство пчёл начали возвращаться. Ожидается, что спасательная операция завершится в течение 24–48 часов. Дорога останется закрытой до завершения работ. Угрозы для здоровья населения нет, но людям с аллергией на укусы пчёл рекомендована осторожность.