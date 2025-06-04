Путин провёл телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV. Глава государства поздравил понтифика с избранием и “пожелал успехов в исполнении его высокой духовной миссии”, говорится на сайте Кремля.

По просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Путин передал понтифику пожелания успехов в пастырском служении. Папа Римский Лев XIV, в свою очередь, подчеркнул важность продолжения диалога между Римско-католической и Русской православной церквями.

Обсуждая ситуацию на Украине, Путин подтвердил заинтересованность России в достижении мира политико-дипломатическими средствами, отметив необходимость “устранения первопричин конфликта для его окончательного урегулирования”. В этом контексте он сообщил о достигнутых договорённостях по обмену военнопленными и телами погибших в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле. Президент также подчеркнул, что российская сторона прилагает все усилия для воссоединения украинских детей с родственниками.

Выражена благодарность Ватикану за готовность содействовать разрешению кризиса, в том числе в гуманитарной сфере, на деполитизированной основе.

“Президент России обратил внимание на эскалационную политику киевского режима, включая диверсии против гражданской инфраструктуры в России. Недавние удары по мирному населению были охарактеризованы как акты терроризма, осуждаемые международным правом”, – сообщил представитель Кремля.

Также была выражена надежда на активную позицию Ватикана в вопросе защиты свободы вероисповедания на Украине, в связи с действиями киевских властей против канонической Украинской православной церкви.