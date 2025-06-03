Президент Украины: «Проведена блистательная операция на территории врага, направленная исключительно против военных целей»

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам сообщил о проведении уникальной операции на территории России, подготовка к которой заняла более полутора лет. По его словам, операция была направлена исключительно против военных целей и завершилась значительными потерями для российской стороны.

«Только что получил доклад от главы Службы безопасности Украины Василия Малюка — операция была блистательной. На территории врага, исключительно по военным целям — именно по той технике, которая применялась для ударов по Украине. Очень ощутимые потери России — абсолютно справедливые и заслуженные», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что в ходе операции было применено 117 беспилотников, а «офис» операции находился вблизи здания ФСБ в одном из российских регионов. Удар пришёлся по аэродромам базирования, где было уничтожено 34% стратегических носителей крылатых ракет. По его словам, в операции участвовали силы, действовавшие в трёх часовых поясах РФ, а все украинские агенты были выведены из России до начала атаки.

«Особое удовлетворение приносит, когда то, что ты утвердил полтора года назад, лишает врага более сорока единиц стратегической авиации. Мы будем продолжать эту работу», — отметил он.

Зеленский также прокомментировал возможную реакцию Москвы на украинскую операцию:



«Перед этой операцией Россия запустила по Украине почти 500 дронов и ракет за одну ночь. По гражданской инфраструктуре, жилым домам. Были погибшие, раненые. Это происходит каждый день. Поэтому никого не волнует, злится ли Россия. Важно одно — Россия должна прекратить эту войну».

Президент подчеркнул, что Украина ожидает решительных шагов от Соединённых Штатов, в том числе усиления санкционного давления на Россию и поддержки предложения о безусловном прекращении огня, озвученного еще 11 марта.

Также Зеленский сообщил о текущей ситуации на фронте и подтвердил, что украинские силы продолжают операцию в Курской области. Он выразил благодарность всем подразделениям за стойкость и мужество.

Отдельно глава государства сообщил о российском ракетном ударе по учебному военному центру в Днепропетровской области, в результате которого погибли украинские военнослужащие. Президент выразил соболезнования семьям погибших и пообещал принять необходимые решения для защиты каждого бойца.

«Каждая жизнь должна быть защищена. Все решения для этого будут приняты. Спасибо всем, кто помогает. Спасибо всем, кто стоит с Украиной. Слава Украине!» — завершил своё обращение Зеленский.