Филадельфия: Иммиграционная служба США задержала уроженца Таджикистана, гражданина России, подозреваемого в связях с Аль-Каидой

Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержали в Филадельфии 39-летнего мужчину, уроженца Таджикистана и гражданина Российской Федерации, разыскиваемого за рубежом по подозрению в участии в террористической организации «Аль-Каида».

Операция по задержанию была проведена 23 мая в ранние утренние часы в Филадельфии управлением по задержанию и депортации (ERO) ICE при тесном взаимодействии с ФБР.

«Задержание лиц, связанных с такими террористическими организациями, как “Аль-Каида”, подтверждает нашу непоколебимую решимость защищать нашу страну. Благодаря тесному сотрудничеству с ФБР мы предприняли решительные меры для обеспечения безопасности американцев», — заявил исполняющий обязанности директора регионального управления ICE в Филадельфии Брайан МакШейн.

Задержанный впервые попал в поле зрения властей 21 марта 2023 года на пешеходном контрольно-пропускном пункте Сан-Исидро на границе с Мексикой. У него не оказалось иммиграционной визы, и он был признан лицом, не имеющим права на въезд в США. Ему было вручено уведомление о необходимости явиться перед иммиграционным судьёй, после чего он был временно допущен на территорию страны.

В мае 2025 года власти Таджикистана объявили его в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества. По имеющимся данным, он является или ранее был членом террористической группировки «Аль-Каида».

После задержания подозреваемый был помещён под стражу ICE, где он будет находиться до принятия решения о его депортации из США.