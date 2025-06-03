За первые 100 дней после возвращения Дональда Трампа на пост президента резко возросла общественная обеспокоенность направлением развития страны. Недавние опросы отражают растущее чувство тревоги: опрос, проведенный Институтом общественных исследований религии (PRRI), показал, что 52% американцев согласны с утверждением, что Трамп — «опасный диктатор».

Новый опрос ABC News/Washington Post/Ipsos показывает, что 49% респондентов считают, что президент расширяет свою власть, попирает верховенство закона и уводит страну от ее основополагающих принципов.

В центре этой обеспокоенности лежит закономерность: Трамп все чаще утверждает, что его президентская власть абсолютна и не подлежит сомнению. Он регулярно нападает на судебную систему, ставит лоялистов выше квалифицированных экспертов и относится к важнейшим учреждениям, включая университеты и независимую прессу, как к врагам государства. Его администрация, по-видимому, использует инструменты правительства, чтобы вознаграждать союзников и наказывать инакомыслящих. По состоянию на 1 мая использование Трампом исполнительной власти в таких областях, как экстрадиция иммигрантов, аннулирование правового статуса, запреты DEI и ограничения прессы, привело к не менее 328 судебных исков по всей стране.

По мнению сотен ведущих ученых-демократов, это классические показатели того, что страна уходит от пути демократического правления.

На еженедельном брифинге ACOM 9 мая группа экспертов рассмотрела этот важный вопрос: дрейфуют ли Соединенные Штаты к авторитаризму? Вместе они оценили, как демократии слабеют изнутри, и достаточно ли устойчивы наши институты, чтобы противостоять этому.

“В этом и заключается действительно большое отличие от случаев медленно развивающегося авторитаризма в таких местах, как Венгрия, Турция и Индия… это быстрое, открытое пренебрежение судебными решениями и законностью,” — сказал Ахмад Уэй, профессор политологии в Университете Торонто.

В одном из контрольных опросов, Bright Line Watch, более 500 политологов из США оценивали американскую демократию по шкале от 0, что означает полную диктатуру, до 100, что означает полную демократию. После избрания Трампа в ноябре страна была оценена на 67 баллов, эта цифра упала до 55 через несколько недель после начала второго срока президента.

“То, что мы сейчас видим, — это тонкие юридические или полулегальные злоупотребления, от исков о клевете до онлайн-преследований, которые увеличивают издержки даже для основной оппозиции,” — сказал Уэй. “Важнейшим элементом демократии является то, что мы можем критиковать правительство и не беспокоиться о таких вещах, как повышенная вероятность проверки ваших налогов, отказ от деловых возможностей или преследования.”

“Сейчас мы имеем ситуацию, в которой многие американцы — меньшинства и иммигранты, а также основные части истеблишмента — теперь дважды думают, стоит ли выступать против Дональда Трампа. Мы видим доноров, которые боятся жертвовать Демократической партии или левым целям из-за страха возмездия. Мы видим самоцензуру в СМИ,” — добавил он.

Трамп неоднократно высказывал идею трех сроков президентства, в том числе в интервью NBC в конце марта, в котором он сказал, что «не шутит» по этому поводу, добавив, что «еще слишком рано думать об этом». 22-я поправка запрещает выборы на третий срок, заявляя, что «никто не может быть избран на должность президента более двух раз». В интервью NBC Трамп подтвердил возможный сценарий, при котором нынешний вице-президент Дж. Д. Вэнс будет баллотироваться на пост президента, а затем передаст эту роль Трампу, как «один из способов» получить третий срок, несмотря на это — «Но есть и другие».

“По моему мнению, в Конституции есть и другие положения, которые применяются к президенту Трампу, что не позволяет ему занимать должность, которую он занимает сейчас,” – сказал Азиз З. Хак, профессор права в Чикагском университете.

“Раздел 3 14-й поправки запрещает лицам, которые участвуют в мятеже, восстании или оказывают помощь и поддержку либо мятежу, либо восстанию. Эта формулировка явно и удобно подходит президенту Трампу, учитывая его действия 6 января 2021 года,” — пояснил он. “Тем не менее, Верховный суд нашел способ освободить раздел 3 от его смысла.”

4 марта 2024 года Верховный суд единогласно постановил в деле “Трамп против Андерсон”, что только Конгресс, а не отдельные штаты, может дисквалифицировать Дональда Трампа из президентских выборов 2024 года в соответствии с разделом 3 14-й поправки, которая, как правило, запрещает мятежникам занимать должность. Однако тот факт, что второй срок Трампа уже нарушил давние политические, экономические, правовые и культурные прецеденты, может также сигнализировать об ослаблении исторических ограничений для демократов.

“Начиная с 90-х годов демократы, как и многие левоцентристские партии по всему миру, пришли к принятию набора экономических политик — дерегулирование, открытые рынки, финансовая либерализация — полезно, но приблизительно называемых «неолиберализмом», и, приняв неолиберальную политическую повестку дня, демократы закрыли для себя множество путей, с помощью которых они могли бы апеллировать к своей исторической базе рабочего класса,” — сказал Хак.

“Сейчас гораздо менее очевидно, что существует общепринятая точка зрения на экономическую и политическую политику в том виде, в каком она была даже пять или 10 лет назад,” — продолжил он. “Это означает, что если они решат ее использовать, у демократов будет гораздо больше пространства для проведения политики, которая напрямую отвечает экономическому давлению, движущему авторитарным популизмом, чем даже пять или 10 лет назад.”

“Я не думаю, что у демократов сейчас, по крайней мере в Конгрессе, есть видение. Должно быть видение вперед, а также протест против, потому что страх — это то, что они планируют,” — сказала Глория Дж. Браун-Маршалл, профессор конституционного права в Городском университете Нью-Йорка. “Страх дает им проблемы клина, “разделяй и властвуй” — страх перед иммигрантами, разнообразием, классами.”

“Когда мы думаем о злоупотреблениях властью, мы привыкли к этим методам подрыва конституционной защиты, когда дело касалось людей африканского происхождения и других сообществ, которые были политически или экономически маргинализированы, но в этой стране всегда предполагалось, что там у нее будет предел,” — продолжила она.

“Авторитарная власть не умиротворяется молчаливым согласием и капитуляцией. Она только крепнет,” — объяснила Браун-Маршалл. “Цель всего этого — не просто получить власть, а иметь власть, когда мы вступаем в 2045 год, когда эта страна станет большинством цветных людей. Вот о чем идет речь: о страхе разнообразия.”

“Мартин Лютер Кинг сказал в своей книге “Куда мы пойдем отсюда: хаос или сообщество?», последней из написанных им книг, что если бы в этой стране было равенство, она бы не хотела демократии,” — добавила она. “Он понимал, что делить власть очень сложно. В стране, которая притворяется, что делит власть, становится еще сложнее, когда мы пытаемся сделать это разделение власти реальностью.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services