Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию, в результате которой в третий раз был поражён Крымский мост — теперь подводным способом. Операция длилась несколько месяцев и завершилась мощным взрывом в 4:44 утра по местному времени.

Как сообщает СБУ, “украинские агенты заминировали подводные опоры этого “незаконного сооружения”. Было использовано 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, что нанесло серьёзные повреждения конструкциям на уровне морского дна. В результате мост находится в аварийном состоянии.

Операцию лично контролировал глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк, который координировал её планирование и исполнение.

«Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поражали Крымский мост — в 2022 и 2023 годах. Сегодня мы продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам РФ не место на территории нашего государства. Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно учитывая, что враг использовал его как логистическую артерию для снабжения своих войск. Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жёсткий ответ», — подчеркнул Василий Малюк.

Ранее сообщалось о подрыве десятков российских бомбардировщиков на территории России.