Историческое решение суда: торговец фентанилом получил 10 лет тюрьмы за причинение смерти

Окружной суд округа Сакраменто вынес первый в истории округа приговор за убийство, связанное с фентанилом. Житель города Фолсом Руслан Кочкин признал свою вину и был приговорён к 10 годам лишения свободы за распространение наркотика, ставшего причиной смерти 30-летнего мужчины в январе 2024 года.

По данным полиции, 19 января сотрудники экстренных служб прибыли на место передозировки, однако, несмотря на применение препарата Narcan, спасти пострадавшего не удалось. После трагедии расследование было передано в отдел специальных расследований местной полиции, который в течение нескольких недель вел поиски подозреваемого.

В результате оперативных действий Кочкин был задержан. При обыске у него обнаружили около 28 граммов фентанила и аналогичное количество метамфетамина. Правоохранители заявили, что это дело стало знаковым в борьбе с распространением смертоносных веществ в регионе.

По словам представителей полиции Фолсома, это не просто судебный вердикт, а чёткий сигнал: правоохранительные органы “будут привлекать к ответственности тех, кто распространяет наркотики, и не позволят фентанилу разрушать местные сообщества”.

Между тем, всего за девять месяцев силовики района Сакраменто изъяли 196 000 таблеток фентанила.

Окружной прокурор округа Сакраменто Тьен Хо в четверг заявил, что будет добиваться создания в Калифорнии реестра убийств, связанных с фентанилом, по аналогии с реестром сексуальных преступников. Также он намерен выступить за то, чтобы осуждённые за продажу фентанила были обязаны проходить специальные программы, в рамках которых они будут встречаться с семьями погибших от передозировки этим высокоаддиктивным наркотиком.