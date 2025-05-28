В Калифорнии арестованы 14 человек, в том числе жители Сан-Фернандо и Глендейла, по обвинению в мошенничестве на $25 миллионов в рамках программ помощи при COVID-19

Федеральные правоохранительные органы арестовали 14 обвиняемых, в том числе жителей Сан-Фернандо Вэлли и Глендейла, по обвинению в масштабной мошеннической схеме, в результате которой было незаконно получено более 25 миллионов долларов из фондов, выделенных для помощи малому бизнесу в период пандемии COVID-19.

Всего в двух уголовных делах фигурируют 18 обвиняемых, четверо из которых, как предполагается, находятся в Армении. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества с государственными средствами, предоставлении ложных и фиктивных заявлений, мошенничестве с использованием электронных средств связи, банковском мошенничестве, отмывании денежных средств, участии в незаконных финансовых операциях и обходе требований по финансовой отчетности.

Среди арестованных:

Ваэ Маргарян , также известный как Уильям МакГраян, 42 года, из Тухунги. Он подозревается в организации мошеннической схемы по обману банков и Программы SBA для поддержки малого бизнеса. Согласно обвинению, он привлекал владельцев фиктивных компаний для открытия счетов, подачи ложных заявлений и подделки документов, включая резюме и финансовые отчеты. Также он оплачивал поддельные налоговые декларации, указывающие фиктивные доходы на миллионы долларов. С 2018 по январь 2025 года он якобы отмывал мошеннические доходы через различные банковские счета.

, также известный как Уильям МакГраян, 42 года, из Тухунги. Он подозревается в организации мошеннической схемы по обману банков и Программы SBA для поддержки малого бизнеса. Согласно обвинению, он привлекал владельцев фиктивных компаний для открытия счетов, подачи ложных заявлений и подделки документов, включая резюме и финансовые отчеты. Также он оплачивал поддельные налоговые декларации, указывающие фиктивные доходы на миллионы долларов. С 2018 по январь 2025 года он якобы отмывал мошеннические доходы через различные банковские счета. Саркис Гарегинович Саркисян , также известный как Сэмюэл Шоу, 37 лет, из Глендейла, предположительно подал фальшивое заявление на получение кредита по Программе защиты заработной платы (PPP) в апреле 2021 года, от имени несуществующего бизнеса. Он получил более $700,000 по этой программе.

, также известный как Сэмюэл Шоу, 37 лет, из Глендейла, предположительно подал фальшивое заявление на получение кредита по Программе защиты заработной платы (PPP) в апреле 2021 года, от имени несуществующего бизнеса. Он получил более $700,000 по этой программе. Мэри Бабаян , 32 года, также известная как Мэри Даймондз, из Ван-Найса, совместно с сообвиняемыми Маргаряном и Ованнесом Ованнисяном , 48 лет (также известный как Джон Харвард) из Панорама-Сити, в мае 2021 года якобы обманули банк, инсценировав продажу фиктивного бизнеса другой фиктивной компании, чтобы получить $3 миллиона кредита по программе SBA.

, 32 года, также известная как Мэри Даймондз, из Ван-Найса, совместно с сообвиняемыми Маргаряном и , 48 лет (также известный как Джон Харвард) из Панорама-Сити, в мае 2021 года якобы обманули банк, инсценировав продажу фиктивного бизнеса другой фиктивной компании, чтобы получить $3 миллиона кредита по программе SBA. Феликс Паркер , 77 лет, из Норт-Холливуда, в январе 2023 года, как утверждается, представил поддельные налоговые документы, показывающие, что его фиктивная компания Canmar Promo зарабатывала миллионы долларов в год. Он получил более $2 миллионов из государственных средств.

, 77 лет, из Норт-Холливуда, в январе 2023 года, как утверждается, представил поддельные налоговые документы, показывающие, что его фиктивная компания Canmar Promo зарабатывала миллионы долларов в год. Он получил более $2 миллионов из государственных средств. Аксель Маркарян, также известный как Аксел Марк, 47 лет, из Пакоймы, в июне 2023 года, по данным следствия, получил более $5 миллионов по программе SBA, предоставив ложные сведения и поддельные документы. В ноябре 2023 года он и его сообщники начали отмывать эти деньги, включая перевод как минимум $100,000 в Армению.

В ходе сегодняшней операции правоохранители изъяли около $20,000 наличными, две машины для подсчета денег, упаковки денежных лент на $2,000 и $10,000, несколько мобильных телефонов, ноутбуков, два заряженных полуавтоматических пистолета калибра 9 мм и коробки с патронами.

На днях сообщалось о задержании 13 членов армянской мафии в Калифорнии и Флориде. Арестованные являются членами соперничающих армянских преступных группировок и обвиняются в покушении на убийство, похищениях и кражах, сообщает ФБР.



