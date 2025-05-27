Пропалестинские студенты продолжают борьбу, несмотря на давление со стороны властей и университетов

Студенты, участвующие в движении в поддержку Палестины, заявляют, что не собираются сдаваться, несмотря на продолжающееся давление со стороны правительства и университетских администраций. Многие уверены, что репрессии против студенческого активизма только укрепляют их решимость.

Их позиция проявляется на фоне продолжающейся войны Израиля в Газе, сопровождающейся сообщениями о массовом голоде среди палестинцев, а также стрельбы в Вашингтоне, в результате которой были убиты двое сотрудников израильского посольства.

Организация Palestine Legal, предоставляющая юридическую помощь студенческим активистам по всей стране, сообщает, что за последний год получила более 2000 запросов на юридическую поддержку — почти вдвое больше, чем в 2023 году. Для сравнения: в 2022 году поступило только 290 запросов. Почти две трети всех обращений касались инцидентов в университетах — от людей, подвергшихся преследованию за пропалестинскую активность, включая более 100 сообщений из начальных и средних школ.

В 2024 году также значительно возросло количество случаев, связанных с федеральными расследованиями и санкциями против университетских администраций — Palestine Legal получила более 580 таких сообщений, что в пять раз больше, чем годом ранее.

Напряженность вокруг войны Израиля в Газе, которая, по консервативным оценкам, унесла более 53 000 жизней, продолжает усиливаться. 21 мая житель Чикаго застрелил двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне, позже заявив властям, что «сделал это ради Газы».

Эта стрельба, которая расследуется как преступление на почве ненависти, произошла на фоне студенческой голодовки, которая продолжается уже почти две недели на нескольких кампусах Калифорнийского государственного университета и в Стэнфордском университете. Среди требований — разрыв университетами деловых связей с Израилем.

Отделение Students for Justice in Palestine (SJP) в Occidental College в Лос-Анджелесе было одним из первых, кто начал голодовку, наряду с CSU Long Beach и Chapman College. Один из участников, первокурсник Occidental и клиент Palestine Legal Эван Зельцер, объяснил, что это была попытка привлечь внимание СМИ, и что некоторые университеты уже начинают выполнять требования голодающих студентов. По его словам, активисты применяют такие формы протеста, которые сложнее подавить — как из-за их публичности, так и по другим причинам.

Через пять дней после начала голодовки студенты Occidental устроили протест во время инаугурации нового президента колледжа. По словам Зельцера, охрана вела себя настолько агрессивно, что им пришлось прекратить голодовку и обратиться за юридической помощью. На видео в Instagram-аккаунте OxySJP видно, как охрана хватается за волосы протестующих, толкает их с лестниц и применяет жестокость, ранее невиданную в кампусе.

Сатья Замуди, студентка второго курса и однокурсница Зельцера, говорит, что как еврейка, она давно участвует в активизме, связанном с Палестиной, и считает этот конфликт важнейшей проблемой своего поколения. Она считает, что у студентов есть моральное обязательство продолжать борьбу, а поведение университета лишь усиливает протест. По её мнению, администрация создает условия, в которых студентам ничего не остается, кроме как наращивать давление, чтобы быть услышанными и добиться перемен.

В ответ на обвинения Occidental College заявил по электронной почте, что поддерживает право студентов на мирный протест, однако действия во время инаугурации не были мирными и нарушили рамки допустимого поведения.

Похожую ситуацию описала студентка Университета Сан-Франциско по имени Берри (имя изменено). По её словам, администрация университета делает всё возможное, чтобы осложнить работу пропалестинских активистов. 29 апреля университет объявил протестующим о планах вывести инвестиции из четырёх американских оборонных компаний, сотрудничающих с израильской армией. Это было воспринято как победа, поскольку соответствующее требование выдвигалось ещё во время прошлогоднего палаточного лагеря. Однако заявление появилось всего за несколько часов до того, как университет вызвал полицию к пятерым студентам, включая Берри, протестовавшим в библиотеке.

В университете объяснили, что вызвали полицию для обеспечения безопасности и что протестующим было сделано четыре предупреждения. Никто из студентов задержан не был. Также представители университета заявили, что решение о выводе инвестиций было принято задолго до акции протеста.

Берри считает, что если бы университет действительно не чувствовал угрозу, он бы не предпринимал таких усилий, чтобы заставить студентов замолчать. Она указывает на запрет организации SJP на кампусе, изменения в студенческом кодексе, усложняющие проведение акций, и ужесточение правил относительно времени, места и формы протестов. По её словам, теперь студентам грозят дисциплинарные меры, если они организуют акции вне рамок, установленных университетом.

Старший юрист Palestine Legal Тори Порелл, представляющая таких студентов, как Берри, отмечает, что университеты адаптируются к новым тактикам студентов. После весенних протестов многие кампусы изменили правила: ввели запрет на маски, ограничили время и место проведения акций. Пространство для протестов уменьшается. Однако она считает, что такие меры дают противоположный результат. По её мнению, сами репрессии становятся причиной радикализации студентов. Те, кто ранее лишь сочувствовал Палестине, становятся более активными, узнав, что их однокурсников арестовывают, отстраняют от занятий или не дают проводить мероприятия.

Порелл считает, что политика подавления протестов обернулась против университетских администраций. Она сама была активисткой: в 2014 году, будучи студенткой Northeastern University в Бостоне, столкнулась с приостановкой деятельности отделения SJP. Тогда им удалось обжаловать это решение. Сегодня такие случаи стали распространёнными — по её словам, десятки отделений SJP были запрещены или им отказали в регистрации.

В качестве примера она приводит UCLA, где во время прошлогодних протестов происходили насильственные контракции. Несмотря на то что прокурор Лос-Анджелеса отказался возбуждать уголовные дела против задержанных студентов, университет продолжает дисциплинарные расследования. По словам Порелл, даже на тех слушаниях, что уже прошли, не было представлено достаточно доказательств виновности студентов.

Тем временем администрация Трампа угрожает лишить Гарвард федерального финансирования, продолжая давление на элитные университеты, обвиняя их в поддержке «антиамериканских террористов». Обладатель грин-карты Махмуд Халил, аспирант Колумбийского университета и активист, уже более двух месяцев находится под арестом в Луизиане.

Ещё одна студентка, под псевдонимом Эма, учится в Калифорнийском университете в Беркли и изучает этнические исследования и социологию. Эма приехала в США из Мексики в возрасте 6 лет и имеет грин-карту. Она говорит, что основная причина, по которой студенты продолжают бороться за Палестину — это моральный долг. По её словам, это величайший позор их поколения. Эма обсуждала с родителями, что если её исключат из университета, она примет это с гордостью. Из-за участия в активизме она отложила процесс получения гражданства, так как юристы по вопросам иммиграции и из Palestine Legal посоветовали этого не делать, чтобы не попасть под наблюдение властей. Эма признается, что постоянно боится, выглядывает в окно и ждёт, потому что она не только студентка-организатор, но и иммигрантка.

Christopher Alam, American Community Media