В Северной Каролине возбуждено уголовное дело против Дмитрия Кулакова, обвиняемого в сексуальных преступлениях в отношении детей. Кулаков является активистом местной украинской общины и прихожанином славянской церкви Blessed Hill Slavic Church, расположенной недалеко от Эшвилла.

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В Верховном суде округа Банкомб (Северная Каролина) продолжается уголовное разбирательство по делу, в котором ответчиком выступает Дмитрий Кулаков, обвиняемый в ряде тяжких преступлений сексуального характера против несовершеннолетних.

Согласно материалам дела, Кулакову предъявлены обвинения по нескольким эпизодам полового преступления с ребёнком младше 15 лет.

Ордер на арест местным судом был выдан 24 августа 2023 года. В тот же день Кулаков был арестован сотрудниками офиса шерифа округа Банкомб и позже освобождён под залог в размере $150,000. В залоге было использовано имущество подозреваемого.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Кулаков является прихожанином славянской церкви Blessed Hill Slavic Church г. Лестер. Как сообщают местные СМИ, мужчина является активистом, помогающим собирать средства для «жертв войны на Украине». В частности, в 2022 г. сразу после полномаштабного вторжения РФ в Украину, Кулаков был одним из тех, кто организовал церковно-общественное мероприятие для сбора средств в Украину.

По информации Spectrum News Кулаков вырос в Донецке, Украина. Он переехал в Эшвилл со своей семьей в 2005 году.

Защиту представляет частный адвокат, обвинение ведёт государственный прокурор Эми Бьюкенен Коллинз. Жалобу в суд подал Джонатан Р. Остин от имени офиса шерифа округа Банкомб.

Вынесению приговора — назначено на 30 июня 2025 года в здании суда округа Банкомб. В случае признания вины, Кулакову может грозить длительное тюремное заключение согласно законам штата Северная Каролина.

Редакция «Славянского Сакраменто» обратилась к руководству церкви Blessed Hill Church с просьбой прокомментировать ситуацию с арестом Дмитрия Кулакова, однако ответа не получила.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com