В Сенате США представлен законопроект, направленный на уточнение определения термина «непристойность» в рамках Закона о связи от 1934 года. Инициатором документа выступил сенатор Майк Ли из Юты. Законопроект получил название «Закон о межштатном определении непристойности».

В новом законопроекте, представленном в Сенате США, предлагается чётко определить, что считается непристойными материалами. Под это определение подпадают изображения и видео, которые вызывают нездоровый интерес к наготе или сексу, содержат сцены настоящих или имитированных сексуальных актов, а также не имеют заметной художественной, научной, литературной или политической ценности.

Документ также уточняет юридические понятия «сексуальный акт» и «сексуальный контакт» со ссылкой на Уголовный кодекс США. Кроме того, вносятся изменения в другие статьи Закона о связи — в частности, предлагается отменить требование доказывать, что непристойные телефонные звонки были сделаны с намерением угрожать, оскорблять или домогаться — как внутри округа Колумбия, так и при межштатной или международной связи.

Законопроект направлен в комитет Сената для дальнейшего обсуждения. Он уже вызвал активные споры: сторонники называют инициативу шагом к защите общественной нравственности, а критики — угрозой свободе выражения.