Украинская пара 4 месяца в ICE: США не выпускают, домой нельзя

Айтишница из Топики (Канзас) и гражданка США украинского происхождения Людмила Карнес уже 17 лет живёт в США. Когда началась полномасштабная война, она помогла сестре с детьми добраться до Америки через Мексику. Всё прошло без проблем, пишет The Sacramento Bee.

Однако в январе 2025 года ситуация изменилась. Карнес снова приехала к границе, чтобы встретить своего младшего брата, 35-летнего Алексея Сечина, и его гражданскую жену Светлану Жованик. Пара, прожившая год во Франции после выезда из Украины, прилетела в Мексику и попыталась попасть в США через пункт Сан-Луис в Аризоне, прося гуманитарный пароль. Им отказали, затем они попросили убежище. После этого всех троих заковали в наручники. Карнес отпустили спустя несколько часов, но её брата и его супругу — задержали.

Прошло четыре месяца, а Сечин и Жованик всё ещё находятся в иммиграционных центрах ICE — в Джорджии и Аризоне соответственно. Им отказали в «достоверном страхе», необходимом для рассмотрения дела об убежище. Апелляции также не помогли.

Сечин страдает аутоиммунным заболеванием и, по словам сестры, его состояние ухудшается. Он работает по 4 часа в день за $2. Теперь он и его жена не просят убежища в США — они лишь хотят, чтобы их отправили в любую третью страну, готовую принимать украинских беженцев.

Адвокат семьи, Инесса Фолкнер из Нью-Йорка, говорит, что ICE игнорирует её многочисленные обращения. Хотя Сечин и Жованик готовы оплатить выезд сами, официального ответа нет. «Они просто хотят уехать. Почему мы продолжаем платить за содержание двух невиновных людей, которые хотят покинуть страну за свой счёт?» — задаёт вопрос Карнес.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о депортации более 100 украинских беженцев из США.