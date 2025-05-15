В Калифорнии арестован гражданин Украины по обвинению в мошенничестве с пожилыми людьми

В городе Лома Линда был арестован 20-летний гражданин Украины Тигран Швец по подозрению в попытке хищения денежных средств у пожилых граждан путём обмана, а также по обвинениям в сговоре и жестоком обращении с пожилыми.

По данным полиции, 6 мая неизвестный позвонил пожилой женщине и, представившись инспектором Генеральной инспекции, заявил, что на неё якобы выдан ордер на арест. Чтобы “избежать заключения”, женщине предложили снять $30,000 и ожидать дальнейших инструкций. Перепуганная жертва выполнила указания мошенника, но позже заподозрила обман и обратилась в правоохранительные органы.

На следующий день, во время попытки получить деньги, Тигран Швец был задержан сотрудниками полиции округа Сан-Бернардино. Расследование показало, что он ранее уже получал деньги от других пожилых женщин, попавшихся на аналогичную схему.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Швец был доставлен в полицию и обвинён по нескольким статьям уголовного кодекса Калифорнии, включая попытку хищения путем обмана, сговор и жестокое обращение с пожилыми людьми.

