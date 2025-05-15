Украинца экстрадировали в США по делу о кибератаках с использованием вымогательского ПО Nefilim

Гражданин Украины Артём Стрижак экстрадирован из Испании в США и обвинён в участии в международной схеме вымогательства с использованием программы-вымогателя Nefilim. Его арестовали в июне 2024 года, а 30 апреля 2025 года доставили в Нью-Йорк.

По данным следствия, Стрижак получил доступ к вредоносному ПО от администраторов Nefilim в обмен на 20% прибыли и нацеливался на крупные компании в США, Канаде и Австралии. Атаки привели к многомиллионному ущербу. Злоумышленники шифровали данные, похищали информацию и угрожали её публикацией, требуя выкуп.