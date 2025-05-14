Если вы владеете или покупали устройство с Siri (iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch или Apple TV) и случайно активировали Siri во время личного или конфиденциального разговора с 17 сентября 2014 года по 31 декабря 2024 года, вы можете получить компенсацию.

Apple заключает мировое соглашение по групповому иску. В иске говорится, что Siri могла случайно записывать личные разговоры и передавать их третьим лицам. Apple с обвинениями не соглашается, но выплачивает до $95 миллионов в рамках соглашения.

Если вы подходите под условия, вы можете подать заявление и получить до $20 за каждое из пяти устройств, на которых происходила случайная активация Siri. Сумма выплаты зависит от общего количества заявлений.

Если вы получили письмо или открытку с кодами, используйте их при подаче. Если не получили — всё равно можете подать заявление на сайте, заполнив форму.