В Калифорнии открываются новые возможности для профессионального роста в сфере каннабис-индустрии. Калифорнийский государственный университет Ист-Бей запускает онлайн-курсы, доступные для студентов со всего мира. Обучение длится шесть месяцев, проходит полностью дистанционно на английском языке и стоит 499 долларов в месяц. Ближайший набор стартует 7 июля 2025 года.

Программа предлагает пять направлений: использование каннабиса в медицине, агротехнологии и выращивание, основы бизнеса, правовое регулирование, а также разработка продуктов с содержанием каннабиса. Курсы рассчитаны как на новичков, так и на специалистов, желающих углубить свои знания.

Сфера легального каннабиса — одна из самых быстроразвивающихся в США. Объём рынка уже превысил 30 миллиардов долларов и, по прогнозам, достигнет 50 миллиардов к 2030 году. В Калифорнии, крупнейшем легальном рынке мира, остро ощущается нехватка подготовленных кадров. Средняя зарплата в индустрии составляет от 40 до 120 тысяч долларов в год в зависимости от должности и опыта.

При этом организаторы подчёркивают, что несмотря на легализацию в Калифорнии, на федеральном уровне каннабис остаётся запрещённым. Образовательные программы носят исключительно информационный характер и не призывают нарушать законы.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship