Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом представил новый образец местного закона, который поможет городам и округам быстрее и гуманнее решать проблему палаточных лагерей бездомных. Цель — убрать опасные и антисанитарные лагеря и помочь людям получить жильё и необходимые услуги.

Этот шаг поддержан новым финансированием в размере 3,3 миллиарда долларов из средств, утверждённых по пропозицией губернатора. Ньюсом призвал местные власти действовать без промедления, используя как новые ресурсы, так и юридические полномочия, подтверждённые Верховным судом США.

Предложенный нормативный акт включает такие меры, как запрет на постоянные лагеря в одном месте, запрет на размещение лагерей, блокирующих проход по тротуарам, а также обязательное предварительное уведомление и предложение жилья перед расчисткой лагеря.

С 2021 года штат очистил более 16 тысяч лагерей и вывез свыше 311 тысяч кубометров мусора. Новый план даёт городам чёткие и проверенные правила для того, чтобы решать проблему лагерей быстро, безопасно и с уважением к людям.

По словам Ньюсома, Калифорнии удалось сдержать рост числа бездомных без укрытия до 0,45 процента, в то время как в среднем по стране рост составил почти 7 процентов. Кроме того, штат зафиксировал крупнейшее в стране снижение числа бездомных ветеранов.