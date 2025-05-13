Федеральный суд Южного округа Калифорнии обязал школьный округ Энсинитас уведомлять родителей и предоставлять им право отказа от участия их детей в занятиях, связанных с гендерной идеологией. Решение суда касается программы наставничества в начальных школах, в рамках которой старшие ученики проводят совместные занятия с младшими.

Поводом для иска стал инцидент, произошедший в мае 2024 года в школе La Costa Heights Elementary School. Учитель пятого класса провёл урок, в ходе которого ученики смотрели видео с чтением книги «My Shadow is Pink». В книге рассказывается о мальчике, который воспринимает свою тень как розовую, носит платье, и таким образом начинает переосмысливать свою гендерную идентичность. Учащиеся пятого класса были обязаны обсуждать книгу с детьми из детского сада и выполнять творческое задание — нарисовать «тень» своего младшего напарника.

Родители потребовали от школьного округа предоставить уведомления и возможность отказа от участия детей в подобных занятиях в будущем, однако получили отказ. После этого организации First Liberty Institute и National Center for Law & Policy подали жалобу и ходатайство о предварительном судебном запрете.

Суд в своём решении указал, что принуждение детей к участию в занятиях, содержащих идеологические взгляды, противоречащие их убеждениям, нарушает положения Первой поправки к Конституции США. Суд постановил, что любые материалы и занятия, затрагивающие гендерную идентичность, даже в рамках внеклассных программ, должны сопровождаться предварительным уведомлением родителей и возможностью отказаться от участия.