Телеграм-канал Mash распространил информацию о том, что якобы Данила Поперечный и Александр Шпак, признанные в России так называемыми иноагентами, а также “король Рунета” Мэддисон попали под действие указа Дональда Трампа о депортации нелегалов.

Издание утверждает, что ему стало известно о неком списке россиян, когда-то переехавших на ПМЖ в США, причастных к этому указу. При этом сам список либо недоступен широкой публике, либо находится в распоряжении ограниченного круга лиц. По данным Mash, героев русскоязычного интернета могут выдворить из США вместе с сотней других россиян, уже находящихся в депортационных центрах.

С этим трудно спорить — действительно, в США остаются задержанными в иммиграционных тюрьмах и детеншен-центрах люди, пытающиеся судиться с Иммиграционной и таможенной службой. Однако в судебных базах вышеупомянутые россияне не числятся. Последнее слушание по аналогичному делу прошло в Сан-Диего в начале года, но завершилось безрезультатно: судья отклонил иск, а адвокат продолжает отстаивать права сотен россиян, которым удается выйти из-под ареста — хотя не всем это удаётся.

Стоит отметить, что не все граждане РФ могут попасть в такие учреждения: только те, кто проходит дополнительную проверку со стороны спецслужб США. Хотя, честно говоря, логика задержаний не всегда очевидна. Всё зависит от решений суда.

Дело Данилы Поперечного

До отъезда из России Данила Поперечный был известен как стендап-комик, блогер и сатирик.

Он открыто критиковал российские власти, войну против Украины и цензуру, участвовал в политических проектах. У него было большое количество подписчиков на YouTube и в Instagram. Его считали лицом новой волны молодых и смелых критиков режима. В 2024 году Минюст РФ добавил Поперечного в реестр «иностранных агентов», обосновав это тем, что он якобы публично осуждал действия российской армии, выступал против войны и распространял недостоверную информацию, в том числе с использованием ресурсов других иноагентов.

Несмотря на такой статус, серьёзных последствий за пределами России он не понёс. Согласно официальному сайту, артист активно гастролирует с туром “Агент 813”, выступая в городах Азии, Европы и Северной Америки. Это говорит о том, что за пределами юрисдикции РФ его взгляды не стали препятствием для профессиональной деятельности.

Александр Шпак прославился в интернете благодаря своей экстравагантной внешности: мускулистое тело, татуировки на лице, яркий макияж. Его брак с Марией Шпак и образы в шоу и стримах сделали его ярким медийным персонажем. Переехал в США в 2020-х, по его словам — «чтобы начать новую жизнь». Иногда наведывается в Калифорнию, но живёт на восточном побережье. Продолжает вести эфиры, в основном для постсоветской аудитории.

В 2024 году Басманный районный суд Москвы признал его виновным в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Поводом стал видеоролик, опубликованный в июне 2023 года, в котором он обвинил российских военных в разрушении Каховской ГЭС. Следствие сочло, что его высказывания подрывали авторитет армии. В результате блогер оказался в розыске. Тем не менее, он продолжает публиковать контент из США. Американские власти пока не предприняли действий по его депортации.

Илья Мэддисон (Мэдисон) — один из первых популярных видеоблогеров и стримеров в Рунете. Стал известен ещё в начале 2010-х. Его юмор был саркастичным и умным, он не сильно касался политики, но покинул Россию вместе с другими известными личностями после начала войны. О его официальном статусе в США ничего не известно.

Сейчас у него около 147 тысяч подписчиков в Telegram, а его стримы на YouTube продолжают собирать сотни тысяч просмотров. СМИ ранее сообщали, что он якобы страдает от алкогольной зависимости. Однако в недавнем видео он заявил, что уже три дня не пьёт, начал заниматься спортом и перешёл на более здоровое питание — хотя от пива пока не отказывается. Вес Ильи, по его словам, составляет 92 кг. Он не арестован и продолжает работать из США.

Источник информации — Mash — ставит под сомнение право этих россиян на убежище в США, хотя они открыто критиковали происходящее в России. Издание утверждает, что они могли запросить убежище на границе с Мексикой или в аэропортах.

Тут стоит указать, что Mash называет себя «империей субъективизма» — медиа, которое не следует традиционным журналистским стандартам, не зарегистрировано как СМИ и не считает нужным проверять информацию. Это признание подрывает основы беспристрастности: редакция ориентируется не на факты, а на личные вкусы и эмоции сотрудников.

За комментарием по поводу возможной депортации Поперечного, Шпака и Мэддисона, подписанной якобы Дональдом Трампом, издание “Славянский Сакраменто” обратилось к телеведущему Руслану Солнцеву, живущему в Южной Калифорнии.

«Я лично знаком с этими ребятами и с радостью прокомментирую ситуацию, — заявил Солнцев. — Как и раньше, считаю всё это полной ложью. Все, кто оформил документы в США надлежащим образом, находятся в безопасности. Им остаётся дождаться решения суда и следовать установленной процедуре. Таким людям ничего не грозит, ведь они соблюдают законы.

Шпак и Поперечный въехали по визам — всё было оформлено по правилам. Процесс несложный, если делать всё правильно. А тем, кто распространяет такую дезинформацию, я бы посоветовал отправиться… куда подальше.»

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship