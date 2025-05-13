Город Антиох (Северная Калифорния) организует бесплатную программу для местных жителей с низким и средним доходом, а также для тех, кто работает в Антиохе и впервые планирует приобрести жильё. Речь идет о программе AHOP (Antioch Home Ownership Program), которая предлагает финансовую поддержку при покупке первого дома.

Участникам программы помогут получить до 60 тысяч долларов субсидии от города и дополнительно до 40 тысяч долларов грантов от партнёрских организаций. Программа рассчитана на семьи, которые соответствуют определённым критериям дохода, имеют необходимую кредитную историю и ранее не владели жильём.

На специальном семинаре разъяснят, как подготовиться к покупке жилья, подать заявку на участие в AHOP, получить предварительное одобрение от кредитора и финансирование от города и партнёров программы. Также представители местной администрации озвучат требования AHOP, включая ограничения по доходу, условия первого взноса, максимальные допустимые расходы на жильё и другие параметры.

Семинар проводится при поддержке администрации города Антиох, Bay Area Affordable Homeownership Alliance (BAAHA), A-1 Community Housing Services и First Citizens Bank. В числе выступающих — представители этих организаций, включая исполнительного директора A-1 Community Housing Services Нэнси Риверу, администратора BAAHA Уолтера Жовребоффа и директора по ипотечному кредитованию First Citizens Bank Джози Рамирес.